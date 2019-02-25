TOKİ'den Van'da iş yeri ve ofis satışı

Toplu Konut İdaresi Başkanlığınca (TOKİ) Van'ın Erciş ilçesinde inşa edilen 216 iş yeri ve 41 ofis, açık artırmayla satılacak.

TOKİ'den yapılan yazılı açıklamaya göre, ilçede "Kentsel Dönüşüm ve Gelişim Projesi" kapsamında yapılan dükkan ve ofis cephelerinde, tarihi Türk çarşı mimarisi örnek alındı.

Yeni bir yaşam merkezine dönüşen cami merkezli ticaret alanında, cephe tasarımlarında ahşap görünümlü ve taş kaplamalar, cumbalar ve payandalar kullanıldı.

Proje kapsamında inşa edilen 216 iş yeri ve 41 ofis, açık artırmayla satılacak.

Müzayede, 12 Mart Salı günü saat 11.00'de Erciş Hükümet Konağı Kaymakam Ferhat Kurtoğlu Konferans Salonu'nda yapılacak. Ayrıca "www.emlakyonetim.com.tr" adresinden canlı yayınla teklifler alınabilecek.

Açık artırmaya katılmak için başvurular, bugünden itibaren yapılabilecek.

Alıcılar, büyüklükleri 19 ila 152 metrekare arasında değişen iş yeri ve ofislere, 170 bin 800 liradan başlayan fiyatlarla yüzde 25 peşinat ve 120 ay vade ödeme planıyla sahip olabilecek.

Satışa ilişkin detaylı bilgiye "www.toki.gov.tr" ile "www.emlakyonetim.com.tr" adreslerinden ve 444 86 54 numaralı telefondan ulaşılabilecek.

