TOKİ’den yenilenebilir enerji atağı

KOPENHAG (AA) - Toplu Konut İdaresi (TOKİ) Başkanı Ergün Turan, TOKİ için yenilenebilir enerjinin önemli olduğunu belirterek "TOKİ olarak, Türkiye enerjide ithalata dayalı bir ülke olduğu için hem yenilenebilir enerjinin yani atıklardan enerji üretimi konusunda hem de rüzgardan ve güneşten belki binaların bulunduğu konumlardan elektrik üretme noktasında tasarımlar üzerinde çalışıyoruz." dedi.

Danimarka'nın İstanbul Konsolosluğu Ticaret Ataşeliğince düzenlenen “Sürdürebilir ve Akıllı Şehirler” programı kapsamında bu ülkeye 3 günlük ziyaret gerçekleştiren Turan, TOKİ’nin yenilenebilir enerji çalışmalarını AA muhabirine değerlendirdi.

Bölgesel ısıtma konusundaki yenilikleri takip etme anlamında Danimarka ziyaretinin faydalı geçtiğini dile getiren Turan, şunları kaydetti:

“Danimarka bölgesel ısıtma ve teknoloji anlamında dünyanın gelişmiş ülkelerinden bir tanesi. Burada gelişen hem teknolojiyi gördük hem de bölgesel ısıtma konusundaki yenilikleri inceledik. Bu açıdan yararlı bir seyahat gerçekleştirdik.”