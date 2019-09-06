TOKİ'nin Ankara'daki arsa satış işleminin ertelenmesi

Toplu Konut İdaresi Başkanlığınca (TOKİ), Çukurambar'daki 48 bin metrekarelik arsanın açık artırma yöntemi ile satışının, rekabet koşulları oluşmadığı için kamu yararına ertelendiği bildirildi.

TOKİ'den, Çankaya ilçesi Çukurambar Mahallesi'ndeki iki arsanın dün gerçekleştirileceği duyurulan satış işleminin ertelenmesine ilişkin yazılı açıklama yapıldı.

Açıklamada, "Ankara ili Çukurambar semtinde TOKİ mülkiyetinde yer alan 48 bin metrekarelik arsanın açık artırma yöntemi ile satışı, rekabet koşulları oluşmadığından kamu yararına ertelenmiştir." ifadelerine yer verildi.

TOKİ'nin söz konusu arsayı Gazi Üniversitesi adına tapulu iken protokol karşılığı 2012 yılında devraldığı belirtilen açıklamada, bunun karşılığında Atatürk Orman Çiftliği (AOÇ) yanında Gazi Mahallesi’nde 34 bin metrekare arsanın Gazi Üniversitesine devredildiği hatırlatıldı. Açıklamada, "Yine TOKİ tarafından Gazi Üniversitesine Eğitim ve Sanat Tasarım Fakültesi yapılmıştır. Yatırımın güncel bedeli 382 milyon TL’dir." denildi.

