TOKİ’nin Atatürk Orman Çiftliği ihalesi ertelendi

Ancak başta Mimarlar Odası olmak üzere karşı çıkanlar, ihalenin iptalini istiyor.Türkiye'de sosyal konut ihtiyacının karşılanması için kurulan Toplu Konut İdaresi Başkanlığı’nın (TOKİ), mülkiyetinde bulunduğunu belirttiği yaklaşık 49 bin metrekare büyüklüğündeki alana yönelik ihale ertelendi. İhale öncesi başta Mimarlar Odası olmak üzere 50'ye yakın kuruluşun temsilcileri TOKİ binası önünde basın açıklaması yapmak üzere toplandı. Güvenlik önlemlerinin alındığı açıklama sırasında ihalenin ertelendiği haberinin gelmesi katılımcılarda sevinçle karşılanırken, erteleme değil iptal istendiğinin altı çiziliyor. Mimarlar Odası Ankara Şube Başkanı Tezcan Karakuş Candan, TOKİ önündeki basın açıklamasında sürecin bundan sonra da takipçisi olacaklarını ve ihaleyi yaptırmayacaklarını söyledi. Satış, tahsis ve kiralama yöntemleriyle şimdiye kadar arazisinin yaklaşık yarısını kaybeden Atatürk Orman Çiftliği'nin, Ankara’nın kıymetli bölgesi Çukurambar'daki söz konusu arazisi Tıp Fakültesi yapılması için Gazi Üniversitesi'ne devredilmiş, daha sonra Gazi Üniversitesi'nden TOKİ’ye aktarılmıştı.

TOKİ bu arazilerin bir kısmını yeni bina yapımı için ABD Büyükelçiliği’ne satmış, geri kalanını da "ticaret ve konut alanı" olarak ihaleye çıkarmıştı. Ankara 4'üncü İdare Mahkemesi Şehir Plancıları Odası'nın açtığı davada, TOKİ’nin bugünkü ihalesi için geçtiğimiz günlerde "yürütmeyi durdurma" kararı verdi. Kararın gerekçesinde AOÇ Müdürlüğünün kuruluş kanunundaki "AOÇ arazileri üzerinde konut, ticaret ve sanayi amaçlı yapı yapılamaz" hükmüne atıfta bulunularak yapılan işlemin hukuka açık bir şekilde aykırı olduğu belirtiliyor. Yavaş devreye girecek mi? Bu arada İyi Parti Genel Başkan Yardımcısı Aytun Çıray’ın çağrısı üzerine Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş’ın da belediye adına ihaleye katılacağı ve arazileri tarım yapılmak üzere belediye adına alacağı belirtiliyor. DW Türkçe'nin güvenilir kaynaklardan edindiği bilgiye göre, Ankara Büyükşehir Belediyesi bu aşamada henüz nasıl bir yöntemle devreye gireceği hususunda net kararını vermedi. Belediyenin söz konusu arazi için kiralama yöntemini de düşünmekte olduğu belirtiliyor.

Candan ise belediyenin devreye girmesi ile kendilerine gelen net bir bilgi bulunmadığını söyleyerek, "Biz de belediyenin ihaleye girerek Atatürk'ün şartlı bağışına uygun bir tarım alanı yapması için çağrıda bulunmuştuk. Alırlarsa ne güzel olur, ama yetmez. Aslında satın alınarak da çözümlenecek bir konu değil, çünkü bize ait olanı yeniden satın alıyoruz" diye konuştu. Kiralama ihalesi 17 Eylül'de Öte yandan AOÇ'nin yaklaşık 300 bin metrekarelik alanının metrekaresi 10 kuruştan açık arttırmayla 17 Eylül'de kiralamaya çıkarılması da tartışılmaya devam ediliyor. Mimarlar Odası bu alan için 24 Nisan 2019'da ilana çıkıldığını ve 6 Mayıs’ta da ihalesinin yapıldığını hatırlatarak, yeniden kiralama ihalesine çıkılmasına itiraz ediyor. Candan bu ihaleyle ilgili de "Bunun arkasında dönen ihale oyunlarının kamuoyuna açıklanması gerek. 24 Nisan’daki ihaleyi kimler aldı, neden ikinci kez ihaleye çıkılıyor? AOÇ alanları üzerinde kimler ne pazarlıklar yapıyor? Bunu da takip edeceğiz" dedi. CHP Genel Başkan Yardımcısı Gülizar Biçer Karaca, Çiftlik için TBMM bünyesinde bir araştırma komisyonu kurulması için Çarşamba günü Meclis Başkanlığı’na başvurdu.