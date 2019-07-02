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TOKİ’nin Başakşehir’de yaptığı konutlar için kura çekimi gerçekleşti

GÜNCEL HABERLERİ  | 02.07.2019 14:04 | Son Güncelleme

TOKİ tarafından Başakşehir’de hayata geçirilen Ayazma-Hoşdere Sosyal Konut Projesi için kura çekimi Bahçeşehir Kültür ve Sanat Merkezinde gerçekleştirildi.

TOKİ’nin Başakşehir’de yaptığı konutlar için kura çekimi gerçekleşti

TOKİ tarafından Başakşehir’de hayata geçirilen Ayazma-Hoşdere Sosyal Konut Projesi için kura çekimi Bahçeşehir Kültür ve Sanat Merkezinde gerçekleştirildi. Kura çekimini yerinde izlemek isteyen vatandaşlar salonu hınca hınç doldururken 587 daire için 50 bine yakın başvurunun yapıldığı projede kendisine ev çıkanlar sevinçlerini aileleriyle paylaştı.
Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Toplu Konut İdaresi Başkanlığınca (TOKİ) yürütülen sosyal konut projeleri kapsamında kura çekimlerine devam ediliyor. Bugün İstanbul Başakşehir etabının Ayazma-Hoşdere projelerinin kura çekimi yapıldı. Bahçeşehir Kültür ve Sanat Merkezinde noter huzurunda gerçekleştirilen kura çekilişlerinde Ayazma projesinde 250 konut, Hoşdere projesinde 337 konut sahiplerini buldu. Ayazma projesinde 250 konutun 162 adeti 2+1 nitelikte, 88’i de 3+1 nitelikte, Hoşdere konutlarında ise 337 konutun 169’u 2+1 nitelikte 168’i 3+1 nitelikte teslim edilecek. Engelli, emekli ve şehit yakınlarına öncelik tanınan çekilişte vatandaşlar büyük bir heyecanla sonuçları bekledi. Konut sahibi olan vatandaşlar sevinç yaşarken çıkmayan vatandaşlarda hüzün hakim oldu. Ahmet Özdemir, ”Bir umut bekliyoruz çıkarsa ailemle ile paylaşacağım mutluluğumu" derken Vefa Özkan ise “Bekliyoruz umudum yok ama belki çıkar. Evliydim ayrıldım inşallah şans buradan güler” dedi.
“İlk defa odam olacak”
Ayazma projesi çekilişinde 3+1 kurasında ev sahibi olmaya hak kazanan Ekinci ailesinin annesi Yağmur Ekinci ve büyük çocuğu Kadimcan Ekinci duygularını basın mensuplarıyla paylaştı. Kadimcan Ekinci yaşadığı mutluluğu dile getirerek, ”İsmimizi duyunca çok şaşırdım. İlk defa bir odam olacak çok heyecanlıyım. Gerçekten çok mutlu oldum” diye konuştu. Anne Ekinci ise kuraya gelinleri sayesinde girdiğini söyleyerek, ”Benim konut kurasından haberim yoktu. Gelinimiz bahsetti onun sayesinde başvurdum. Çok heyecanlı ve sevinçliyim. İlk duyduğum zaman çok şaşırdım. Çocuklarım için mutlu oldum sonunda onlarında kendi odaları olacak” diye konuştu.

TOKİ’nin Başakşehir’de yaptığı konutlar için kura çekimi gerçekleşti

TOKİ’nin Başakşehir’de yaptığı konutlar için kura çekimi gerçekleşti

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