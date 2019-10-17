TOKİ'nin indirim kampanyasına katılım 3 kat arttı

AYŞE ŞENSOY BOZTEPE - Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Toplu Konut İdaresi Başkanlığının (TOKİ) borcunu ödeyip tapusuna hemen sahip olmak isteyen konut ve iş yeri alıcıları için düzenlediği ve başvuruları 18 Ekim'de sona erecek yüzde 22 indirim kampanyasından şu ana kadar 12 bin 78 kişi yararlandı.

AA muhabirinin TOKİ yetkililerinden aldığı bilgiye göre, İdare'nin, borcunu hemen ödeyip tapusuna sahip olmak isteyenler için 23 Eylül'de başlattığı yüzde 22 indirim kampanyasına başvurular yarın sona erecek. Bu tarihten sonra yapılacak borç kapatmalarında söz konusu indirim oranından yararlanılamayacak.

Son zamanlarda ekonomide yaşanan olumlu gelişmeler ve faizlerin düşmesiyle kampanyaya katılım bir önceki döneme göre büyük artış gösterdi. Bir önceki dönemde kampanyadan 4 bin 755 konut ve iş yeri alıcısı faydalandı, bu dönemki kampanyadan ise şu ana kadar 12 bin 78 kişi yaralandı.

Kampanyaya, bütün borç bakiyesini kapatamayacak vatandaşlar da başvurabiliyor. Bu durumdaki vatandaşlar, borç bakiyesinin yüzde 25'inden az olmamak şartıyla yaptıkları peşin ödemelerde yüzde 22 indirim kampanyasından faydalanıyor.