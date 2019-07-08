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TOKİ'nin Isparta'da yapacağı 300 konut için kura çekilişi yapıldı

GÜNCEL HABERLERİ  | 08.07.2019 14:07 | Son Güncelleme

TOPLU Konut İdaresi Başkanlığı'nın (TOKİ) Isparta'nın Çünür Mahallesi'nde inşa edeceği 300 konut için kura çekilişi yapıldı.

TOKİ'nin Isparta'da yapacağı 300 konut için kura çekilişi yapıldı

Ali ÇEVİKBAŞ/ISPARTA, (DHA) - TOPLU Konut İdaresi Başkanlığı'nın (TOKİ) Isparta'nın Çünür Mahallesi'nde inşa edeceği 300 konut için kura çekilişi yapıldı.
Işıkkent Spor Salonu'nda noter huzurunda yapılan kura çekilişine, AK Parti Isparta Milletvekili Mehmet Uğur Gökgöz, Isparta Belediye Başkanı AK Parti'li Şükrü Başdeğirmen, TOKİ Proje Uzmanı Hüseyin Ayhan, Emekliler Derneği Başkanı Abdülkadir Ersal ve çok sayıda vatandaş katıldı. 9 bin 11 kişinin başvurduğu 300 konut için 8 kontenjan şehit ailesi kategorisinde, 4 kontenjan engelli kategorisinde ve 19 kontenjan emekliler kategorisinde çekiliş yapıldı. Daha sonra ise 269 konut için tüm başvuruların arasından kurayla çekiliş yapıldı.
300 KONUT
Çünür Mahallesi TOKİ Projesi kapsamında 75 konut; 3 oda 1 salon, 225 konut ise 2 oda 1 salon olarak inşa edilecek. Konutların taksitleri 3+1 daire için 929- 1568 TL, 2+1 daire için 475- 697 TL olarak belirlendi. Hak sahipleriyle sözleşme imzalanmasından sonra TOKİ tarafından konutların inşasına başlanılacak.
5 BİN KONUT YAPACAĞIZ
Çekiliş öncesi açıklama yapan Isparta Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen, 13 yıl aradan sonra ilk kez coşkulu bir şekilde ev sahibi olmak için bir araya geldiklerini söyledi. Devletin bütün illerde bu çalışmaları yaptığına işaret eden Başdeğirmen, "Isparta'mıza 5 bin konut kazandıracağız. Isparta Belediyesi, TOKİ için arazi çalışması yapıyor. Hiç bir sorunumuz yok. TOKİ bize sonuna kadar destek veriyor. TOKİ Başkanı ile 5 kez görüştük" dedi. AK Parti Milletvekili Mehmet Uğur Gökgöz ise, "Çekilişimiz hayırlara vesile olsun. Bundan sonra hizmetlerimiz hız kesmeden devam edecek" diye konuştu. Konuşma sonrası çekilen kurada isimleri okunanlar büyük sevinç yaşadı.

FOTOĞRAFLI

TOKİ'nin Isparta'da yapacağı 300 konut için kura çekilişi yapıldıTOKİ'nin Isparta'da yapacağı 300 konut için kura çekilişi yapıldıTOKİ'nin Isparta'da yapacağı 300 konut için kura çekilişi yapıldıTOKİ'nin Isparta'da yapacağı 300 konut için kura çekilişi yapıldı

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