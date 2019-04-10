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TOKİ'nin Merkezefendi'de yaptığı konutlar için kura heyecanı

GÜNCEL HABERLERİ  | 10.04.2019 17:37 | Son Güncelleme

BAŞBAKANLIK Toplu Konut İdaresi'nce (TOKİ) Denizli'nin Merkezefendi ilçesinde yaptırılan ve tamamlanmasında son aşamaya gelinen 1083 konutun kuraları çekildi.

Ramazan ÇETİN/DENİZLİ, (DHA) - BAŞBAKANLIK Toplu Konut İdaresi'nce (TOKİ) Denizli'nin Merkezefendi ilçesinde yaptırılan ve tamamlanmasında son aşamaya gelinen 1083 konutun kuraları çekildi. Kura çekiminde ev sahibi olduğunu duyanlar, gözyaşlarını tutamayıp, sevinçlerini yakınlarına sarılarak, paylaştı.

TOKİ tarafından Merkezefendi ilçesinde yaptırılan 1083 konutun hak sahibi, noter huzurunda çekilen kurayla belirlendi. Recep Yazıcıoğlu Spor Salonu'nda düzenlenen kura çekimine, konut sahibi olmak için başvuranlar katıldı. Kayaköy Mahallesi'nde TOKİ tarafından yapılan 1083 konut için 5 bin 540 kişi başvuruda bulundu. 1083 konuta sahip olmaya hak kazananlar, noter huzurunda yapılan kura çekimiyle belirlendi. Kurada adı çıkanlar, ev sahibi olmanın sevincini gözyaşı dökerek, bazıları ise sevinçlerini yakınlarına sarılarak, gösterdi.

YANINDA TAŞIDIĞI YAPAY KALBİYLE EV SAHİBİ OLMAYI BEKLEDİ

TOKİ'nin kura çekimine başvuran, kalp hastası Elbettin Yıldız (54), salona, yanında taşıdığı çanta içindeki yapay kalp cihazıyla geldi. Ev sahibi olmak istediğini dile getiren Yıldız, "2014 yılında kalp rahatsızlığı geçirdim ardından kalp yetmezliği başlayınca yapay kalp cihazı takıldı. Yapay kalp cihazını 24 saat yanımda taşıyorum. Sırtıma astığım çanta içinde taşıyorum. Çok yakın bir arkadaşım gibi ondan ayrılmam mümkün değil. Daha önce çantanın üzerinde 'Dikkat yapay kalp' yazısı yoktu. Bir yerde otururken, çantayı biri çekip çalmaya çalıştı. Son anda fark ettim. Üzerine yapay kalp olduğunu belirten yazı yazdım. Şimdi ev sahibi olmayı bekliyoruz. Çıkarsa çok sevineceğim, çıkmazsa bir dahakine bakacağız" dedi.

Diyaliz hastası olduğu için konutlara engelli statüsünden başvuran ve kurada ev sahibi olduğunu öğrenen emekli Adem Nemutlu (50) ise sevincini, çalıştığı için yanında olamayan eşi Nazan Nemutlu'yu telefonla arayarak, paylaştı. Nemutlu, "Ben kura çekilen salonda, o da çalıştığı iş yerinde çok sevindi. Sevinçten ellerim, ayaklarım titriyor; çünkü ev sahibi olduk. 10 yıldır kirada oturuyorduk" diye konuştu.

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