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TOKİ'nin sosyal konutlarına 3 günde 25 binden fazla talep

GÜNCEL HABERLERİ  | 09.03.2019 14:45 | Son Güncelleme

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum: - "67 ilimizde inşa edeceğimiz 50 bin sosyal konut uygulamasının talep toplama işlemlerine başladık. 3 gün içinde TOKİ sosyal konutlarına gelen talep sayısı 25 bini aştı" - "Türkiye tüm engellemelere rağmen, küresel operasyonlara rağmen 2023 hedeflerine kararlılıkla yürüyor, yürümeye devam edecektir. Bundan kimsenin şüphesi olmasın"

ESKİŞEHİR (AA) - Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, "67 ilimizde inşa edeceğimiz 50 bin sosyal konut uygulamasının talep toplama işlemlerine başladık. 3 gün içinde TOKİ sosyal konutlarına gelen talep sayısı 25 bini aştı." dedi.

Bakan Kurum, Cumhur İttifakı'nın MHP'li Mihalıççık Belediye Başkan Adayı Ali Yörük'ün seçim koordinasyon merkezinin açılışında yaptığı konuşmada, ilçenin Sazak köyünde yetişen, 1980 yılında Gümrük ve Tekel Bakanı iken şehit edilen Gün Sazak'ı rahmetle andığını söyledi.

Yerel seçimlerin, "gönül belediyeciliği" seçimleri olacağını belirten Kurum, "Kapı kapı, dükkan dükkan, ev ev dolaşarak gönüller fethedeceğiz. Yerel seçim akşamı inşallah Eskişehir'imiz de gönül belediyeciliğiyle tanışacak." ifadelerini kullandı.

Eskişehir'e 16 yılda 4 milyar 155 milyon liralık yatırım yaptıklarını, 216 milyon lira tutarındaki yatırımlarının ise sürdüğünü aktaran Kurum, "67 ilimizde inşa edeceğimiz 50 bin sosyal konut uygulamasının talep toplama işlemlerine başladık. 3 gün içinde TOKİ sosyal konutlarına gelen talep sayısı 25 bini aştı. Bu projeyle Eskişehir'de de bin sosyal konut üreteceğiz. Konutlarımızı Tepebaşı, Zincirlikuyu, Odunpazarı ve Mamuca'da inşa edeceğiz. Vatandaşlarımızı kira öder gibi ev sahibi olacak." diye konuştu.

- "Yeter ki sizler geleceğinize sahip çıkın"

Türkiye'nin önünün kesilmeye çalışıldığını vurgulayan Kurum, ülkenin büyümesini, gelişmesini hazmedemeyenlerin kara tablolar çizerek halkı umutsuzluğa itmek istediğini dile getirdi.

Murat Kurum şöyle devam etti:

"Yeter ki sizler geleceğinize sahip çıkın. Sizler ülkenize, milletinize, Cumhurbaşkanımıza sahip çıkarak bu şer odaklarına en güzel cevabı vereceksiniz. Bunu da her vesileyle gösterdiniz. Türkiye tüm engellemelere rağmen, küresel operasyonlara rağmen 2023 hedeflerine kararlılıkla yürüyor, yürümeye devam edecektir. Bundan kimsenin şüphesi olmasın. İşte görüyorsunuz, hamdolsun caddeler, sokaklar, meydanlar milletimizin sevgisiyle dolup taşıyor. Cumhur İttifakı el ele, kol kola meydanlarda milletimizle buluşuyor. Cumhur İttifakı masa başında kurulmuş, kağıt kalemle oluşturulmuş bir ittifak değildir. Cumhur İttifakı'nın içerisinde gönül vardır, ülke sevdası vardır, karşılıklı saygı vardır, devletimizin ve milletimizin bekası vardır. Cumhurbaşkanımız, liderimiz Recep Tayyip Erdoğan'la birlikte bu kutlu yürüyüşü gerçekleştiren sayın Devlet Bahçeli, millet şuuruyla ve devlet menfaatini en önde tutan bir anlayışla hareket etmektedir. Diğer tarafta da illet ve zillet ittifakı vardır. Bunları siz çok iyi biliyorsunuz zaten. İnşallah sandıklarda da bu illet ve zillet ittifakına gereken dersi vereceksiniz. Buna da yürekten inanıyoruz."

Bakan Kurum çöp, çukur ve çamur siyasetinin kaybetmeye mahkum olduğunu sözlerine ekledi.

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Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum Eskişehir

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