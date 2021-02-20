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  4. Eskişehir'deki Tokkal ailesi cinayetinde gözaltı sayısı 13’e çıktı

Eskişehir'deki Tokkal ailesi cinayetinde gözaltı sayısı 13’e çıktı

20.02.2021 14:22 | Son Güncelleme:
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Eskişehir'deki Tokkal ailesi cinayetinde gözaltı sayısı 13’e çıktı

Eskişehir’de İlkay-Emel Tokkal çifti ile 4 yaşındaki çocukları Ali Doruk'un evlerinde bıçaklanarak öldürülmeleriyle ilgili yürütülen soruşturmada gözaltına alınanların sayısı 13'e yükseldi.

İlkay Tokkal ile ikinci evliliğini yapan Emel Tokkal'ın İzmir'de yaşayan kızı Beyzanur Kayaalp, geçen salı günü annesine telefonla ulaşamayınca polisten yardım istedi. İhbar üzerine polis ekipleri, telefon dükkanları bulunan İlkay-Emel Tokkal çiftinin, yeni taşındıkları Odunpazarı ilçesi Deliklitaş Mahallesi Hamamyolu Caddesi’ndeki bir apartmanın 5’nci katındaki evine gitti. Kapının kapalı olması üzerine çilingir yardımıyla girilen evde İlkay Tokkal (42), eşi Emel Tokkal (41) ile çiftin 4 yaşındaki oğulları Ali Doruk bıçaklanarak öldürülmüş halde bulundu. İlkay Tokkal’ın 7, Emel Tokkal ve Doruk’un 3’er kez bıçaklandığı saptandı. İlkay-Emel çifti ile çocukları Doruk otopsi işlemlerinin ardından gözyaşlarıyla Asri Mezarlığı’nda yan yana toprağa verildi.

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KAPIDA ZORLAMA OLMAMASI TANIDIK ŞÜPHESİNİ DOĞURDU

Eskişehir Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, cinayetin ardından başlattıkları soruşturma kapsamında çevredeki MOBESE ile güvenlik kameralarının görüntülerini incelemeye aldı. Polis ekiplerince evde yapılan incelemede İlkay Tokkal’ın eşi ve çocuğuyla birlikte geçen Salı akşamı cep telefonu dükkanını kapattıktan sonra eve geldikleri, yemek sipariş verip yedikleri, kapıda herhangi bir zorlama olmadığı belirlendi. Bunun üzerine katil zanlısının tanıdık biri olma ihtimali üzerinde duruldu. Polis, apartmanın giriş katında iş yerleri bulunan çiftin komşuların ifadesine de başvurdu.

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GÖZALTI SAYISI 13’E ÇIKTI

Polis ekipleri, İlkay Tokkal'ın ilk eşinden olan 19 yaşındaki oğlu Buğra Can Tokkal ile eski çalışanı Mehmet Şerif B. ve esnaf komşusu Ersin D.'nin de aralarında olduğu 9 kişiyi gözaltına aldı. Şüphelilerin sorguları sürerken soruşturmayı çok yönlü sürdüren polis ekipleri, cinayetle bağlantısı olabileceği değerlendirilen 4 kişiyi daha gözaltına aldı. Böylelikle cinayette gözaltı sayısı 13'e yükseldi.

DHA

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