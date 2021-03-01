Tokkal ailesini katleden caninin yakalanmasını sağlayan görüntüler ortaya çıktı

Eskişehir’de Tokkal çifti ve 4 yaşındaki çocuklarını bıçaklayarak öldüren katıl zanlısı eski ortağın binaya girerken ve çıkarken güvenlik kameralarına yansıyan görüntüleri ortaya çıktı.

Eskişehir’de anne Emel, baba İlkay ve dört yaşındaki oğulları Ali Doruk Tokkal’ı öldürdüğü belirlenen 29 yaşındaki eski ortak Mehmet Şerif Boğa’nın apartmana girerken inşaat işçisi kıyafeti kullandığı tespit edildi. Şüphelinin inşaat eldiveni, maske ve belinde metre bulunduğu kameralara yansıdı.

450 güvenlik kamerasından toplamda 700 dakikalık görüntü inceledi

Olay sonrasında polis ekipleri yaklaşık 450 güvenlik kamerasından toplamda 700 dakikalık görüntü inceledi. Polis ekipleri bina önünde bulunan güvenlik kamerası ve MOBESE kameralarında yaptığı inceleme sonrasında, şüphelinin olayı işledikten sonra durak taksisine binerek Göztepe mahallesine geldiğini tespit etti. Şüphelinin burada inerek farklı yollardan evine gittiği ve yüzünün görünmemesi için kapüşonuyla güvenlik kameralarından saklandığı görüntülere yansıdı.