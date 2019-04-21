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Toklu Şelalesi ziyaretçilerini bekliyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 21.04.2019 10:20 | Son Güncelleme

Ağrı'da kışın tamamen buz tutan, ilkbaharda ise buz sarkıtları eriyince coşkun akmaya başlayan Aşağı Toklu Şelalesi, bölgede ziyaret edilen yerlerin başında geliyor - Şelaleyi gezen Ahmet Aktaş: - "Şelalemiz çok güzel, yazın suyu azalıyor ama ilkbaharda karların erimesiyle su seviyesi yükselince ayrı güzellik sunuyor"

Ağrı'nın Taşlıçay ilçesindeki Aşağı Toklu Şelalesi, kışın tamamen buz tutan sarkıtların, ilkbaharda erimesiyle coşkun akmaya başladı.

Taşlıçay ilçe merkezine 6 kilometre uzaklıktaki Aşağı Toklu köyünde bulunan ve kışın tamamen donarak metrelerce yükseklikte buz sarkıtları oluşan Aşağı Toklu Şelalesi, her mevsim ziyaretçilerin ilgisini çekiyor.

Kış mevsimi boyunca Doğu Anadolu Bölgesi'nde çok sayıda dağcı ve doğa tutkununu ağırlayan, yakınından geçen yola 10 dakikalık yürüme mesafesindeki şelalenin buz sarkıtları ilkbaharın gelişi ile eridi.

2100 rakımda, 12 metre yükseklikte ve 5 metre derinliğindeki göleti ile her mevsim ziyaretçilerine görsel şölen sunan şelale, özellikle ilkbahar aylarında eriyen kar suları ve yağmurun ardından coşarak akıyor.

Dere yatağındaki vadi içerisindeki şelale, metrelerce yükseklikten akan suyu ve sahip olduğu doğal güzellikleriyle ziyaretçilerinin ilgisini çekiyor.

Bölge illeri başta olmak üzere çevre ilçelerden çok sayıda turist ve fotoğraf tutkununu ağırlayan şelale, sarp kayalıkları ve rengarenk çiçekleriyle ziyaretçilerine doyumsuz güzellikler sunuyor.

Şelaleyi ziyaret eden Ahmet Aktaş, AA muhabirine yaptığı açıklamada, su seviyesinin yükselmesiyle şelalenin daha da güzelleştiğini söyledi.

- "Yurt dışından da turistler geliyor"

Şelalenin her mevsim ayrı güzelliğe büründüğünü ve yurt dışından da turistlerin geldiğini dile getiren Aktaş, şöyle konuştu:

"Şelale kışın tamamen buz tutuyor, dağcılar buraya tırmanış gerçekleştiriyor, vatandaşlar da piknik yapıyor. Yazın burası yemyeşil oluyor. Biz buraya fotoğraf çekmek için geldik. Şelalemiz çok güzel, yazın suyu azalıyor ama ilkbaharda karların erimesiyle su seviyesi yükselince ayrı güzellik sunuyor. Buradan akan su aşağıda bulunan dereye gidiyor. Yurt dışından da turistler geliyor. Bu şelale Ağrı'da bulunan en güzel şelalelerden biri ve turistleri buraya bekliyoruz."

Hakan Ergül ise şelalenin daha çok tanınması ve turizme kazandırılması halinde Türkiye'nin dört bir yanından turist ağırlayabileceğine inandığını ifade etti.

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