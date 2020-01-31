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Toksan, Enerji Yönetim Sistemi Belgesi aldı

GÜNCEL HABERLERİ  | 31.01.2020 16:59 | Son Güncelleme

KÜÇÜKOĞLU Holding'e bağlı Toksan AŞ'nin Gebze'deki fabrikası, TS EN ISO 50001 Enerji Yönetim Sistemi belgesi almaya hak kazandı.

Toksan, Enerji Yönetim Sistemi Belgesi aldı

Muammer İRTEM/İSTANBUL, (DHA)- KÜÇÜKOĞLU Holding'e bağlı Toksan AŞ'nin Gebze'deki fabrikası, TS EN ISO 50001 Enerji Yönetim Sistemi belgesi almaya hak kazandı. Enerji verimliliğinin artırılması amacıyla yürütülen çalışmalar kapsamında programla ilgili denetimleri başarıyla geçen Toksan, çevre duyarlılığı konusunda da somut adımlar atmaya devam ediyor.
Dünyanın dev otomobil firmalarına parça üretimi yapan Toksan'ın Genel Müdürü Erol Sarıkaya, sürdürülebilir büyüme hedefleri doğrultusunda Türkiye ekonomisine katkı sunduğunu söyledi. Toksan'ın, 2025 Stratejik Plan doğrultusunda enerji verimliliğinin artırılması ve enerji maliyetlerinin azaltılmasına yönelik çalışmalarına devam ettiğini belirten Sarıkaya, bu amaçla Toksan'ın Gebze'deki fabrikasında Enerji Yönetim Sistemi'ni hayata geçirdiklerini söyledi. TS EN ISO 50001 Enerji Yönetim Sistemi belgesi için başvurunun ardından yapılan denetimleri başarıyla geçtiklerini de kaydeden Sarıkaya, şirketin enerji politikasını uluslararası standartlara ulaştırdıklarını söyledi.
'TOPLUMA VE ÇEVREYE DUYARLI BÜYÜME STRATEJİSİ BENİMSEDİK'
Enerji Yönetim Sistemi'yle fabrikadaki enerjinin verimli kullanılacağını ve enerji maliyetlerinin önemli ölçüde azaltılacağını vurgulayan Genel Müdür Erol Sarıkaya, "Toksan firmamız, topluma ve çevreye duyarlı büyüme strateji benimsemiştir. Sürdürülebilirlik alanındaki çalışmalarımızı müşterilerimiz ve tedarikçilerimizin bulunduğu geniş bir yelpazeye yaymayı hedefliyoruz. Sürdürülebilir iş modelimiz doğrultusunda faaliyetlerimizin çevresel, toplumsal ve ekonomik olarak tüm paydaşlarımız için değer katmasını amaçlıyoruz. Holdingimiz bu doğrultuda her yıl Sürdürülebilirlik Raporu yayınlayıp tüm paydaşlarına sunmaktadır" dedi.
'HEM ŞİRKET NEM ULUSAL EKONOMİ BAZINDA ENERJİ TASARRUFUNA KATKI'
Holdingin 2025 Stratejik hedeflerine uygun yatırımlarına devam ettiğini kaydeden Sarıkaya, "Yatırımlarımızda çevreye duyarlı sürdürülebilir bir anlayış ile hareket ediyoruz. Çevreye olan sorumluluk bilinci ile sanayi sektöründe üretim maliyetlerinin önemli bir kısmını oluşturan enerjide verimliliği artırarak hem şirket bazında hem ulusal ekonomi bazında enerji tasarrufuna katkıda bulunmak istiyoruz. Enerji verimliliği ve çevre dostu politikaların birbiriyle yakın ilişki içinde olduğunun farkındayız. Her türlü faaliyetlerimizde çevreye olan olumsuz etkimizi ortadan kaldırmak ya da en aza indirmek, çevre politikalarımızın en temel ilkesini oluşturuyor. Aldığımız Enerji Yönetim Sistemi belgesi, ISO 14001 Çevre Yönetim Sistemi'ne uygun sürdürdüğümüz çevre duyarlılığımızın pekişmesine de katkı sunacaktır. Bu belgenin alınmasında Toksan çalışanlarının özverilerinin büyük payı vardır" diye konuştu.

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