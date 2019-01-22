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Toksoplazma nedir, nasıl bulaşır? Toksoplazma parazitinden korunma yolları nelerdir?

SAĞLIK HABERLERİ  | 22.01.2019 08:39 | Son Güncelleme

İzmir'de iki genç kadının kedi parazitinden kör olması gündemde. Büyük bir panikle hastaneye başvuran iki kadına yapılan tetkiklerde kedi dışkısında bulunduğu belirtilen toksoplazma parazitinin, gözlerinde yaraya yol açtığı anlaşıldı. Uzmanlar toksoplazmanın bulaşma ihtimalinin nasıl olduğunu ve korunma yollarını açıkladı.

Toksoplazma nedir, nasıl bulaşır? Toksoplazma parazitinden korunma yolları nelerdir?

Göz Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Dr. Öğr. Üyesi Fatih Atmaca, “En önemlisi el hijyeni. Ellerimizi gözlerimize değdirmeden önce hijyeninden emin olmalıyız!” diyor

ÇİĞ ET TÜKETMEYİN

Göz Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Dr. Öğr. Üyesi Fatih Atmaca, gündemi meşgul eden konuyla ilgili şu bilgileri verdi: “Toksoplazma isimli parazit, kedilerin bağırsaklarında yaşar. Kedi dışkısı ile çevreye yayılır. Parazitli kedi, dışkısını sokağa yaptığında yağmur suları ile parazit sulara ve toprağa karışır. Salata yapmak için aldığımız marulda, maydanozda toksoplazma paraziti olabilir. Yine parazit bulunan otları yiyen koyun, inek gibi hayvanların kaslarına parazit yerleşir. Çiğ et tükettiğimizde, salam, sucuk veya etli çiğ köfte yediğimizde farkında olmadan paraziti vücudumuza alabiliriz.”

PLASENTA YOLUYLA BEBEĞE GEÇEBİLİR

Vücudumuza giren parazitin özellikle yerleşme eğiliminde olduğu organlarımız gözlerimizin retina tabakası ve beyin dokumuzdur. Hamile kişilerde plasenta yoluyla bebeğe geçiş sıktır. Buna bağlı olarak retina tutulumuna bağlı körlük, beyin tutulumuna bağlı havale, ateş, kusma, anormal beyin omurilik sıvısı bulguları olabilir. Hamile kişi paraziti aldığında bebeğe bulaşma riski çok fazladır. Yeni doğanda zeka geriliği, körlük, büyüme-gelişme geriliği, kafatası problemleri, sara atakları, karaciğer ve dalak büyümesi, anemi yapabilir.

DIŞARIDA SALATA YEMEYİN

Sebze ve salataların iyi yıkanması, etlerin mutlaka pişirilerek tüketilmesi çok önemli. Buna dikkat ettiğimizde risk oldukça azalır. Bunun dışında parazitin asıl kaynağı olan kedilerle temasta dikkatli olunmalı, el yıkamaya çok özen gösterilmelidir. Ayrıca belirtmek gerekir ki; evde beslenen kedilerin aşılı olduğu ve risk olmadığı fikri yanlıştır çünkü toksoplazmanın aşısı yoktur.

TOKSOPLAZMADAN KORUNMAK İÇİN NELER YAPILMALI?

• El hijyenine ve sık sık el yıkamaya özen gösterin.
• Bahçe işleri ile uğraşıyorsanız mutlaka eldiven giyin.
• Çiğ ya da az pişmiş et (salam, sucuk, vb.) yerken dikkatli olun.
• Çiğ et ile temas ettikten sonra mutlaka ellerinizi yıkayın.
• Çiğ et kestiğiniz bıçağı ve kesme tahtasını iyice yıkamadan kullanmayın.
• Çiğ sebze ve meyveleri mutlaka çok iyi yıkayın.
• Dışarıda yeşil yapraklı salataları yerken bir kez daha düşünün.
• Kedinin kumunun 24 saat aralıklarla mutlaka değişmesini sağlayın. Kumu değiştirirken eldiven kullanın. Sonrasında mutlaka ellerinizi yıkayın.

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Anahtar Kelimeler:
kedi paraziti toksoplazma

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