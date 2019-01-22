Toksoplazma nedir, nasıl bulaşır? Toksoplazma parazitinden korunma yolları nelerdir?

Göz Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Dr. Öğr. Üyesi Fatih Atmaca, “En önemlisi el hijyeni. Ellerimizi gözlerimize değdirmeden önce hijyeninden emin olmalıyız!” diyor

ÇİĞ ET TÜKETMEYİN

Göz Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Dr. Öğr. Üyesi Fatih Atmaca, gündemi meşgul eden konuyla ilgili şu bilgileri verdi: “Toksoplazma isimli parazit, kedilerin bağırsaklarında yaşar. Kedi dışkısı ile çevreye yayılır. Parazitli kedi, dışkısını sokağa yaptığında yağmur suları ile parazit sulara ve toprağa karışır. Salata yapmak için aldığımız marulda, maydanozda toksoplazma paraziti olabilir. Yine parazit bulunan otları yiyen koyun, inek gibi hayvanların kaslarına parazit yerleşir. Çiğ et tükettiğimizde, salam, sucuk veya etli çiğ köfte yediğimizde farkında olmadan paraziti vücudumuza alabiliriz.”

PLASENTA YOLUYLA BEBEĞE GEÇEBİLİR

Vücudumuza giren parazitin özellikle yerleşme eğiliminde olduğu organlarımız gözlerimizin retina tabakası ve beyin dokumuzdur. Hamile kişilerde plasenta yoluyla bebeğe geçiş sıktır. Buna bağlı olarak retina tutulumuna bağlı körlük, beyin tutulumuna bağlı havale, ateş, kusma, anormal beyin omurilik sıvısı bulguları olabilir. Hamile kişi paraziti aldığında bebeğe bulaşma riski çok fazladır. Yeni doğanda zeka geriliği, körlük, büyüme-gelişme geriliği, kafatası problemleri, sara atakları, karaciğer ve dalak büyümesi, anemi yapabilir.