"Toksoplazma paraziti, gebelerde enfeksiyon oluşturabiliyor"

İSTANBUL (AA) - Lokman Hekim Hastaneleri Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Dr. İrem Güler Özgür, “Vücutlarında toksoplazma paraziti bulunduran bazı hayvanların çiğ ya da az pişmiş etlerinin yenmesi ile insana bulaşabilen toksoplazma, gebelerde enfeksiyon oluşturabiliyor ve anne karnındaki bebeğe geçebiliyor.” ifadelerini kullandı.

Özgür yaptığı açıklamada, hamileler ve anne karnındaki bebekler için bilinçsiz et tüketiminin büyük bir riski de beraberinde getirdiğini belirtti.

İrem Güler Özgür, “Toksoplazma kişiye bulaştığında genelde sessiz seyreden ve şikayete yol açmayan bir parazittir. Fakat gebe kadına bulaşması halinde bebekte çeşitli sorunlara yol açabilir. Vücutlarında toksoplazma paraziti bulunduran bazı hayvanların çiğ ya da az pişmiş etlerinin yenmesi ile insana bulaşabilen toksoplazma, gebelerde enfeksiyon oluşturabiliyor ve anne karnındaki bebeğe geçebiliyor." değerlendirmesini yaptı.

"Toksoplazma ülkemizde sık görüldüğü için ülkemizde gebelerimizin ilk muayenesinde mutlaka toksoplazma testlerini istemekteyiz." diyen Özgür şunlara dikkati çekti: