HABER

"Toksoplazma paraziti, gebelerde enfeksiyon oluşturabiliyor"

GÜNCEL HABERLERİ  | 10.08.2019 12:37 | Son Güncelleme

Lokman Hekim Hastaneleri Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Dr. İrem Güler Özgür: - "Vücutlarında toksoplazma paraziti bulunduran bazı hayvanların çiğ ya da az pişmiş etlerinin yenmesi ile insana bulaşabilen toksoplazma, gebelerde enfeksiyon oluşturabiliyor ve anne karnındaki bebeğe geçebiliyor"

İSTANBUL (AA) - Lokman Hekim Hastaneleri Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Dr. İrem Güler Özgür, “Vücutlarında toksoplazma paraziti bulunduran bazı hayvanların çiğ ya da az pişmiş etlerinin yenmesi ile insana bulaşabilen toksoplazma, gebelerde enfeksiyon oluşturabiliyor ve anne karnındaki bebeğe geçebiliyor.” ifadelerini kullandı.

Özgür yaptığı açıklamada, hamileler ve anne karnındaki bebekler için bilinçsiz et tüketiminin büyük bir riski de beraberinde getirdiğini belirtti.

İrem Güler Özgür, “Toksoplazma kişiye bulaştığında genelde sessiz seyreden ve şikayete yol açmayan bir parazittir. Fakat gebe kadına bulaşması halinde bebekte çeşitli sorunlara yol açabilir. Vücutlarında toksoplazma paraziti bulunduran bazı hayvanların çiğ ya da az pişmiş etlerinin yenmesi ile insana bulaşabilen toksoplazma, gebelerde enfeksiyon oluşturabiliyor ve anne karnındaki bebeğe geçebiliyor." değerlendirmesini yaptı.

"Toksoplazma ülkemizde sık görüldüğü için ülkemizde gebelerimizin ilk muayenesinde mutlaka toksoplazma testlerini istemekteyiz." diyen Özgür şunlara dikkati çekti:

"Gebe daha önceden toksoplazma geçirmemiş ise gebelik sürecinde dikkat etmesi gereken bazı noktalar vardır. Toksoplazma, çiğ etlerden bulaştığı için gebelik sürecinde çiğ et, çiğ köfte, iyi pişmemiş et veya yumurta tüketilmemelidir. Ev haricinde salata yenmemelidir. Kişi yeşillikleri kendisi güzelce yıkamak şartıyla salata tüketebilir. Dışarıda yenilen salatanın iyi yıkanıp yıkanmadığından emin olamazsınız.”

Etlerin bol miktarda tüketildiği Kurban Bayramı’nda toksoplazmadan korunmak için etlerin iyi pişirilmesi gerektiğini aktaran Özgür, hijyen kurullarına uyulmasının önemine de değinirken söz konusu parazitin aşısız kedilerden bulaşabildiği için aşısız, sokak kedilerine gebelik süresince dokunulmaması gerektiğini, fakat ev kedilerinden, aşıları tam olan kedilerden bulaşmayacağını kaydetti

Uzmanlar uyarıyor: Sakın evde denemeyin Uzmanlar uyarıyor: Sakın evde denemeyin
Törenle okul birincisi ilan ettiler, üniversiteye yerleşemeyince ikinci olduğu ortaya çıktıTörenle okul birincisi ilan ettiler, üniversiteye yerleşemeyince ikinci olduğu ortaya çıktı
Saat Kulesi'nin kubbesi geri geliyorSaat Kulesi'nin kubbesi geri geliyor
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Lokman Hekim

En Çok Okunan Haberler

Havuz keyfi! Arkadaşı mayosunu indirdi

Havuz keyfi! Arkadaşı mayosunu indirdi

İşte yıl sonu dolar tahmini!

İşte yıl sonu dolar tahmini!

Adana'da korkunç olay! Pompalı tüfekle dehşet saçtı

Adana'da korkunç olay! Pompalı tüfekle dehşet saçtı

TEM otoyolunda zincirleme trafik kazası! Yaralılar var

TEM otoyolunda zincirleme trafik kazası! Yaralılar var

Bir ilk! ABD’de doktorlar bir hastanın genini düzenledi

Bir ilk! ABD’de doktorlar bir hastanın genini düzenledi

'Ağustos'ta zaferlerimize bir yenisini daha ekleyeceğiz'

'Ağustos'ta zaferlerimize bir yenisini daha ekleyeceğiz'

İlginizi Çekebilir

Dünyaca ünlü markalar en avantajlı fiyatlarla Morhipo'da!

Dünyaca ünlü markalar en avantajlı fiyatlarla Morhipo'da!

İstanbul'da otobüs kazası: Ölü ve yaralılar var

İstanbul'da otobüs kazası: Ölü ve yaralılar var

%70'e ek Sepette %30 indirim Ds'damat'ta sizleri bekliyor!

%70'e ek Sepette %30 indirim Ds'damat'ta sizleri bekliyor!

Bekçilik sınav sonuçları açıklandı

Bekçilik sınav sonuçları açıklandı

Silahla nöbet tutuyorlar! Neyi koruduklarını tahmin edemezsiniz

Silahla nöbet tutuyorlar! Neyi koruduklarını tahmin edemezsiniz

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Ankara’da patlamamış tank mühimmatı bulundu

Ankara’da patlamamış tank mühimmatı bulundu

Terör örgütü PKK'nın "şifreli haberleşme tablosu" iddianamede

Deşifre oldular! Emojilerle haberleşiyorlarmış

İzmir'de baraj havzasında kalan iki mahalle taşınıyor

Yüzyıllardır oradaydılar! İki mahalle başka yere taşınıyor

Sahte dolar, sahte altın malzemesi... Hepsi evden çıktı

Hepsi bir evden çıktı!

Bayram namazı İzmir 2019: Kurban Bayramı namazı saat kaçta, bayram namazı nasıl kılınır?

İzmir için bayram namazı saati kaç?

Bayram namazı İstanbul 2019: Kurban Bayramı namazı saat kaçta, bayram namazı nasıl kılınır?

İstanbul için bayram namazı saati kaç?

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.