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'Tokum ama yerim' diyorsanız dikkat! Yeni tehlike: 'Hedonik açlık' Uzmanlar uyarıyor: Sadece zevk için yemek...

Nilgün Akbıyık Nilgün Akbıyık Mynet Kadın / Sağlık Editörü
02.08.2024 09:49
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Sosyal medyada gördüğünüz iştah açıcı yemeklerden sonra oluğu doğru mutfakta alıyorsanız dikkat! Uzmanlar 'Tokum ama yemek yerim' diyenleri uyarıyor. Yeni tehlikenin adı hedonik açlık. İşte detaylar...

'Tokum ama yerim' diyorsanız dikkat! Yeni tehlike: 'Hedonik açlık' Uzmanlar uyarıyor: Sadece zevk için yemek...

Hamburger, makarna, çikolata ve cips derken yemek yeme konusunda dur durak bilmiyorsanız, tokluğu hissetmiyorsanız, bir de canınız çektikçe yemek yiyorsanız aman dikkat... Uzmanlar bu durumun hedonik açlığı tetiklediğini belirtiyor. Tokluk hissine ulaşamamanın önüne geçilebilir.

SADECE ZEVK İÇİN YEMEK SAĞLIK SORUNLARINA YOL AÇIYOR

yeme bağımlılığı3

Ekol Tv'de yer alan habere göre, tehlikenin yeni ismi hedonik açlık yani 'tokum ama yine de yerim' anlamına geliyor. 1 saat önce yemiş olabilirsiniz ya da gece hemen yatmadan önce aslında tok olabilirsiniz. Buna rağmen canınız bir şey çektiğinde hemen canınızın istediği şeyi tüketmek istiyorsunuz. Bu yalnızca isteğe bağlı bir şey anlamına gelmiyor aslında. Bu, sizin rahatsızlığınız da olabilir.

'TOKUM AMA YERİM' DİYENLER RİSK ALTINDA

yeme bağımlılığı2

Diyetisyen Sedef Aksu, "Vücudumuz acıktığında lezzetli yiyecekleri gördüğümüz zaman o yiyeceklerin görüntüsü, kokusu beynimizi uyaranları tetikliyor ve böylelikle de bir dopamin salınımı sonrasında hedonik açlık ortaya çıkıyor. Bu aslında tamamen biz her ne kadar 'Tokuz, bir şeyler tükettik' desek de o görüntü, koku, lezzet ve aroma bizleri hedonik açlığa teşvik etmeye başlar. Bu, haz aldığımız yiyecekleri tüketme isteği uyandırsa da ilerleyen süreçlerde sağlık problemlerine yol açmaktadır. Özellikle obeziteyle birebir bağlantılıdır." ifadelerine yer verdi.

SOSYAL MEDYA TETİKLİYOR

yeme bağımlılığı4

Sosyal medyanın hedonik açlığı tetiklediğini belirten Diyetisyen Sedef Aksu, "Dışarı çıkacağımız zaman tok karnına çıkmamız gerekiyor. Bizi her zaman koku ve görüntü yanıltmaktansa öncelikli olarak besinin içeriğine dikkat etmemiz lazım. Bir de son yıllarda hazır gıda tüketimi oldukça popüler olduğu için bunun önüne geçmekte zorlanıyoruz. Her zaman evde tencere yemekleriniz olsun. En büyük sıkıntı sosyal medya çünkü orada gecenin bir vaktinde yemek videoları görüyoruz ve canımız çekiyor. Daha sonra hemen sipariş veriyoruz. Bu da hedonik açlığı tetiklemeye başlıyor." dedi.

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Anahtar Kelimeler:
açlık tehlike
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