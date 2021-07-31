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  4. Tokyo 2020: Filenin sultanları çeyrek, okçu Mete Gazoz finalde

Tokyo 2020: Filenin sultanları çeyrek, okçu Mete Gazoz finalde

31.07.2021 10:33 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

A Milli Kadın Voleybol Takımı, Tokyo 2020'deki dördüncü karşılaşmasında Arjantin Arjantin'i 3-0 yendi ve tarihte ilk kez olimpiyatlarda ilk kez çeyrek finale yükseldi. Bu arada Mete Gazoz da finale yükselip, okçulukta Türkiye'ye tarihindeki ilk olimpiyat madalyasını getirmeyi garantiledi.

Tokyo 2020: Filenin sultanları çeyrek, okçu Mete Gazoz finalde

A Milli Kadın Voleybol Takımı, Tokyo 2020'deki dördüncü karşılaşmasında Arjantin Arjantin'i 3-0 yendi ve tarihte ilk kez olimpiyatlarda ilk kez çeyrek finale yükseldi.

Milli takımın gruptan çıkmak için karşılaşmayı 3-0 ya da 3-1 kazanması lazımdı.

Filenin Sultanları, Arjantin karşısında set vermeden galip geldi.

Milli Takım ilk seti 23-25 kazanırken, ikinci seti 20-25, son seti ise 25-18 kazandı ve bu galibiyetle puanını 7'ye yükseltti.

Filenin Sultanları, B Grubu'ndaki son maçını 2 Ağustos Pazartesi günü 08.20'de Rusya Olimpiyat Komitesi ile yapacak.

Mete Gazoz

Okçulukta ilk olimpiyat madalyası

Bu arada Mete Gazoz da finale yükselip, okçulukta Türkiye'ye tarihindeki ilk olimpiyat madalyasını getirmeyi garantiledi.

Mete Gazoz yarı final maçında Japon rakibi Takaharu Furukawa'yı 7-3 yendi.

Milli okçu, sabah seansında son 16 turunda Avustralyalı Taylor Worth'u geçerek çeyrek finale kaldı.

22 yaşındaki Gazoz, bu turda da dünya sıralamasında 1 numara olan ABD'li Brady Ellison ile karşı karşıya gelip, rakibini 7-3'lük skorla yendi.

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