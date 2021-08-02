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Tokyo 2020: Filenin Sultanları Rusya'yı 3-2 yendi, çeyrek finaldeki rakibini bekliyor

02.08.2021 11:25 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Türkiye A Milli Kadın Voleybol Milli Takımı, 2020 Tokyo Olimpiyatları'ndaki son grup maçında Rusya Olimpiyat Komitesi'ni 3-2 yenerek B Grubu'nu 3. sırada tamamladı. Türkiye'nin çeyrek finaldeki rakibi Güney Kore ya da Sırbistan olacak.

Türkiye A Milli Kadın Voleybol Milli Takımı, 2020 Tokyo Olimpiyatları'ndaki son grup maçında Rusya Olimpiyat Komitesi'ni 3-2 yenerek B Grubu'nu 3. sırada tamamladı. Türkiye'nin çeyrek finaldeki rakibi Güney Kore ya da Sırbistan olacak.

Filenin Sultanları, Rusya Olimpiyat Komitesi karşısında ilk seti 25-21 kaybetti. Türkiye, ikinci seti 25-23 kazanarak durumu durumu 1-1'e getirdi. Üçüncü seti de aynı skorla kazanan Filenin Sultanları, dördüncü sette Rusya Olimpiyat Komitesi'nin 25-15 üstünlüğüne engel olamadı ve setlerde setlerde durum 2-2'ye geldi.

Filenin Sultanları, beşinci seti 15-10 kazandı ve maçı 3-2 almayı başardı.

Türkiye, grup maçlarına Çin'i 3-0 mağlup ederek başlamış ancak daha sonra İtalya'ya 3-1, dünya sıralamasının zirvesindeki ABD'ye ise 3-2 mağlup olmuştu.

5 maçta 3 galibiyet

Türkiye A Milli Kadın Voleybol Milli Takımı, Cumartesi günü Arjantin'i 3-0 yenerek çeyrek finale yükselmeyi garantilemişti.

2020 Tokyo Olimpiyatları'nda A Grubu'nda Sırbistan, Brezilya, Güney Kore, Dominik Cumhuriyeti, Japonya ve Kenya yer alıyor.

Brezilya grubu ilk sırada tamamlamıştı.

Grupta sıralama son maçların ardından netleşecek ve tüm çeyrek final eşlemleri belli olacak.

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