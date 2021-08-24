Tokyo 2020: Mete Gazoz okçulukta Türkiye'ye ilk Olimpiyat altınını kazandırdı

Milli Okçu Mete Gazoz, okçulukta Türkiye'ye tarihindeki ilk olimpiyat altın madalyasını kazandırdı.

Klasik yay bireysel kategoride mücadele eden milli sporcu Mete Gazoz, finalde İtalyan rakibi Mauro Nespoli'yi yendi ve altın madalyanın sahibi oldu.

Okçuluk, Türkiye'ye olimpiyatlarda madalya getiren 7. branş oldu.

Türkiye, olimpiyatlarda kazandığı toplam 93 madalyanın tamamını atletizm, boks, güreş, halter, judo ve tekvando branşlarında geldi.

Okçulukta alınan başarıyla toplam madalya sayısı 94'e, madalya getiren branş sayısı da 7'ye yükseldi.

Mete Gazoz yarı final maçında Japon rakibi Takaharu Furukawa'yı 7-3 yenerek finale yükselmişti.

Filenin sultanları çeyrek finalde

A Milli Kadın Voleybol Takımı, Tokyo 2020'deki dördüncü karşılaşmasında Arjantin'i 3-0 yendi ve ilk kez çeyrek finale yükseldi.

Milli takımın gruptan çıkmak için karşılaşmayı 3-0 ya da 3-1 kazanması lazımdı.

Filenin Sultanları, Arjantin karşısında set vermeden galip geldi.

Milli Takım ilk seti 25-23 kazanırken, ikinci seti 25-20, son seti ise 25-18 kazandı ve bu galibiyetle puanını 7'ye yükseltti.

Filenin Sultanları, B Grubu'ndaki son maçını 2 Ağustos Pazartesi günü 08.20'de Rusya Olimpiyat Komitesi ile yapacak.

