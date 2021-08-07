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  4. Tokyo'daki bıçaklı saldırganın şoke eden ifadesi "6 yıldır mutlu görünen bir kadını öldürmek istiyordum"

Tokyo'daki bıçaklı saldırganın şoke eden ifadesi "6 yıldır mutlu görünen bir kadını öldürmek istiyordum"

07.08.2021 10:33 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Japonya’da hareket halindeki bir trende yolculara bıçakla saldırarak 10 kişinin yaralanmasına neden olan şahsın ifadesinde, "Son 6 yıldır, mutlu görünen bir kadını öldürmek istiyordum" dediği ortaya çıktı.

Tokyo'daki bıçaklı saldırganın şoke eden ifadesi "6 yıldır mutlu görünen bir kadını öldürmek istiyordum"

Dün Japonya’nın başkenti Tokyo'daki Odakyu metrosunda yolculara bıçakla saldırarak 10 kişiyi yaralayan 36 yaşındaki Tsushima Yusuke'nin polisteki ilk ifadesi ortaya çıktı.

''MUTLU BİR KADIN ÖLDÜRMEK İSTİYORDUM''

Hareket halindeki trende yolculara saldıran ve saldırının ardından girdiği markette yakalanan Tsushima'nın ilk ifadesinde, "Son 6 yıldır, mutlu görünen bir kadını öldürmek istiyordum" dediği öğrenildi. "Vagonda kaçacak yer olmadığı için daha fazla insanı öldürebilmeyi hedeflediğini" ifade eden Tsushima'nın kurbanlar arasında ayrım gözetmediği ve "herhangi biri olabilirdi" dediği kaydedildi.

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TOKYO'DA SALDIRI ŞOKU

Yerel saatle dün akşam 20.38'de Tokyo'nun işlek metro hatlarından biri olan Odakyu'da bıçaklı saldırı gerçekleştirilmiş, makinistin treni durdurmasının ardından yolcular tahliye edilmişti. Bazı tren seferleri geçici süre ile askıya alınırken, saldırıda 10 yolcunun yaralandığı açıklanmıştı.

(İHA)

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Anahtar Kelimeler:
Tokyo Japonya
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