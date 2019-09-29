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Tokyo'daki festivalde 45 dakikada 8 bin havai fişek patlatıldı

DÜNYA HABERLERİ  | 29.09.2019 10:26 | Son Güncelleme

Japonya’nın başkenti Tokyo'da Kitaku Havai Fişek Festivali gerçekleştirildi. Büyük bir ilgi gören festivalde 45 dakika boyunca 8 bin havai fişek patlatıldı.

Japonya'nın başkenti Tokyo'da gerçekleştirilen Kitaku Havai Fişek Festivali izleyenlere görsel şölen yaşattı. Akabane bölgesinde gerçekleştirilen etkinlikte, 45 dakikada 8 bin havai fişek patladı. Yılın son havai fişek festivali olması nedeniyle Tokyoluların büyük ilgi gösterdiği etkinliğe katılanlar, yer bulabilmek için saatler öncesinden festival alanına akın etti. Bazı Japonlar ise, her yıl olduğu gibi geleneksel Japon giysisi "Yukata" ile festivale katılarak, anılarını ölümsüzleştirdi.

Havai fişek gösterisini izlemeye arkadaşı ile birlikte gelen Yuki Aoi (22), "Her sene geldiğim bu festival yazın son festivali. Arkadaşımla birlikte görsel şovun tadını çıkarmaya geldim." dedi. Haruka Ayane (28) ise, "Festival çok güzel. Arkadaşımla anımız olsun diye, festivale geleneksel kıyafetimiz Yukata ile geldim." ifadelerini kullandı.

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Tokyo'da yaşayan Necdet Öztürk (38) de, festivalin yazın son havai fişek gösterisi olduğunu belirterek, "Bu festivale her sene gelirim. Bu etkinlikten sonra, havai fişek gösterileri bu yaz sona eriyor. İnsanlar aileleri ile birlikte festivale geliyor. Atmosfer güzel." diye konuştu.

Kaynak: İHA

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Anahtar Kelimeler:
Tokyo kitaku havai fişek festivali

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