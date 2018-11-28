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Bu şehirden taşınana 140 bin lira destek

DÜNYA HABERLERİ  | 28.11.2018 11:27 | Son Güncelleme

Japonya hükümeti, başkent Tokyo'dan taşınanlara 140 bin liralık destek paketi sunmayı planlıyor.

Bu şehirden taşınana 140 bin lira destek

Japonya, son 22 yıldır büyük göç alan kenti Tokyo'da nüfus planlaması için ilginç bir yönteme başvurmayı düşünüyor. Hükümet, Tokyo'yu terk edenlere 140 bin lira (3 milyon Japon yeni) ödemeyi planladığını duyurdu.

Taşınma desteği kentin 23 merkezi noktasında yaşayan ve başka bir bölgede işe girecek ya da iş kuracak kişileri kapsayacak.

Yapılacak ödeme, taşınma, yerleşme ve barınma gibi masrafları karşılayacak.

Eylül 2018'deki rakamlara göre başkent Tokyo'nun nüfusu 38 milyon 140 bin. Nüfusun 13 milyon 839 bini ise Tokyo'nun merkez olarak tabir edilen bölgesinde yaşıyor.

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Anahtar Kelimeler:
Tokyo Japonya hükümet Taşınma

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Okuyucu Yorumları 2 yorum
bizim hükümetimizde istanbul için böyle bir teklif te bulunsa güzel olurdu.
OLSUN BİZDEDE İSTANBULUN TAŞI TOPRAĞI ALTIN , HER YERDEN ALTIN FIŞKIRIYOO ,TRAFİK DESEN YOK HAVA MİSSS , ŞELALELERDEN DERELERDE DOYA DOYA SU İÇ PIRIL PIRIL SU. HERKEZ İSTANBULA GELİYO YAKINDA DEVLET FAİZSİZ KREDİDE VERECEK , İSTANBULA GELİN DİYE. CAPONLARIMI KISKANALIM YANİİ...
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