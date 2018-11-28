Bu şehirden taşınana 140 bin lira destek

Japonya, son 22 yıldır büyük göç alan kenti Tokyo'da nüfus planlaması için ilginç bir yönteme başvurmayı düşünüyor. Hükümet, Tokyo'yu terk edenlere 140 bin lira (3 milyon Japon yeni) ödemeyi planladığını duyurdu.

Taşınma desteği kentin 23 merkezi noktasında yaşayan ve başka bir bölgede işe girecek ya da iş kuracak kişileri kapsayacak.

Yapılacak ödeme, taşınma, yerleşme ve barınma gibi masrafları karşılayacak.

Eylül 2018'deki rakamlara göre başkent Tokyo'nun nüfusu 38 milyon 140 bin. Nüfusun 13 milyon 839 bini ise Tokyo'nun merkez olarak tabir edilen bölgesinde yaşıyor.

