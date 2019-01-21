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Tokyo metrosunda sıkışıklığı gidermek için yemek teklifi

GÜNCEL HABERLERİ  | 21.01.2019 14:36 | Son Güncelleme

Tokyo metrosunda sıkışıklığı gidermek için yemek teklifi

Japonya'da Tokyo metrosu yetkilileri, çok yoğun bir hatta sabah sıkışıklığını önlemek için yoğun saatlerden önce trene binen yolculara ücretsiz yemek önerisi getirdi.

Japon basınında çıkan haberlere göre, Tokyo Metro şirketi, Tozai hattını kullanan yolcuların sabahları çok yoğun saatlerden önce trene binmeleri halinde her bir yolcuya erişte ve deniz ürünlerinden yapılan yöresel yemek "tempura" ısmarlayacak.

Tokyo metrosu, gelecek iki haftada 2 bin 500 yolcu hedefine ulaşılırsa bu kişilere bir kase erişte, 3 binin üzerinde yolcuya ulaşılırsa her birine hem erişte hem de "tempura" verecek.

Kampanyaya yaklaşık bin işletmenin destek verdiği belirtildi.

Tozai hattını, hafta içi 07.50-08.50 saatlerinde 76 binden fazla yolcunun kullandığı ve bu hattaki trenlerin kapasitesinin iki katı yolcu taşıdığı ifade ediliyor.

Tokyo metrosu, her gün yaklaşık 7,2 milyon yolcuyu taşıyor.

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bedava yemek Tokyo metrosu

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