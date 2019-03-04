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Tokyo metrosunda Tsubasa rüzgarı

GÜNCEL HABERLERİ  | 04.03.2019 13:21 | Son Güncelleme

Tokyo metrosu, dünyaca ünlü Japon çizgi film dizisi "Kaptan Tsubasa"nın yaratıcısı Yoiçi Takahaşi'yi onurlandırmak üzere, yazarın yaşadığı Yotsugi semtindeki istasyonu Tsubasa temasıyla dekore etti

Japonya'nın Tokyo kentinde bir metro istasyonu, dünyaca ünlü Japon çizgi filmi "Kaptan Tsubasa"dan resimlerle donatıldı.

Japon haber ajansı Kyodo'da yer alan habere göre, Tokyo metrosunu işleten Keisei Elektrik Demiryolu Şirketi, profesyonel olma hayalleri kuran genç futbolcu Tsubasa ve takımının hikayesinin anlatan Japon çizgi romanı (manga) ve ondan uyarlanan çizgi filmin (anime) yaratıcısı Yoiçi Takahaşi'yi onurlandırmak üzere, yazarın yaşadığı Yotsugi semtindeki metro istasyonunu Tsubasa temasıyla dekore etti.

İstasyonun giriş ve çıkış merdivenlerini, duvarlarını, zeminini ve tavanını Tsubasa resimleriyle donatan şirket, trenin gelişini haber veren sinyalleri ve istasyonun bekleme müziğini çizgi dizinin müzikleriyle değiştirdi.

"Kaptan Tsubasa" temalı istasyon, yazar Takahaşi ile profesyonel futbol hayatını Japonya'da sürdüren eski Barcelonalı futbolcu Andres Iniesta'nın katıldığı törenle hizmete açıldı.

İstasyonda Tsubasa ve arkadaşlarının dev resimleri terminal duvarlarını süslerken, kaleci Genzo Vakabayaşi'nin peron merdiveninin zeminine resmedilen sureti dikkat çekti.

İlk kez 1981'de manga olarak basılan "Kaptan Tsubasa", manganın başarısının ardından televizyona uyarlanmıştı. Türkiye de dahil dünyanın birçok ülkesinde yayınlanan çizgi dizi, futbolu anime estetiğine kendine özgü bir üslupla uyarlamasıyla hafızalara kazınmıştı.

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