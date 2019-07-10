Tokyo olimpiyat madalyaları geri dönüşümden üretilecek

2020 Tokyo Olimpiyatları’nda verilecek madalyaların üretiminde kullanılması planlanan yeterli miktardaki altın, gümüş ve bronzun geri dönüşüm ürünlerinden elde edildiği açıklandı.

Gelecek yıl Japonya’nın ev sahipliği yapacağı Tokyo Olimpiyatları ve Paralimpik Oyunları’nda verilecek madalyaların üretimini geri dönüşüm ürünlerinden gerçekleştirmeyi planlayan Japonya, madalyaların üretimi için yeterli miktardaki altın, gümüş ve bronzun toplandığını açıkladı. Cep telefonları başta olmak üzere küçük elektronik cihazlardan geri dönüşüm yoluyla toplanacak metallerden 5 binden fazla madalya üretmeyi planlayan Olimpiyat Organizasyon Komitesi, bugün yapılan bir toplantıda, ödüllerin üretimi için gerekli miktarların güvence altına alındığını bildirdi.

Yerel Tokyo Hükümeti, Çevre Bakanlığı ve paydaş şirketlerin temsilcilerinin de katıldığı toplantıda, organizasyon komitesi son iki yıl içinde 32 kilo altın, 3 bin 500 kilo gümüş ve 2 bin 200 kilo bronz topladığını açıkladı.

6.2 milyon cep telefonu toplandı

Geri dönüşüm için toplanan metallerin kaynağının bir kısmını ülke genelinde yerel yönetimlere gönderilen 79 bin ton elektronik cihazın oluşturduğu kaydedilirken, Japonya’da faaliyet gösteren bir GSM operatörüne ise 6.2 milyondan fazla cep telefonu gönderildiği öğrenildi.

Tasarımlar yakında açıklanacak

Projeye katılımlarıyla destek veren herkese teşekkür eden komite yetkilisi Masaaki Komiya, geri dönüşüm çabalarının Tokyo Olimpiyatları’nın bir mirası olarak devam edeceğini umduğunu söyledi. Hali hazırda üretimi devam eden madalyaların tasarımları ise olimpiyatlar başlamadan tam bir yıl önce, 24 Temmuz’da açıklanacak.

