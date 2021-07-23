Tokyo Olimpiyat Oyunları Bugün Seyircisiz Olarak Başlıyor

Geçtiğimiz yıl Corona virüsü salgını nedeniyle ertelenen Tokyo 2020 Olimpiyat Oyunları bugün başlıyor. Oyunların başlayacağı son ana kadar ertelenmesi yönünde tartışmalar devam etti. Japonya’da halk oyunlarla birlikte ülkede yeni bir salgın dalgasının daha başlamasından endişe ediyor.

Salgın nedeniyle stadyum ve salonlarda en fazla 10 bin seyirci olmasına karar veren Olimpiyat Komitesi, daha sonra bu kararından da vazgeçerek oyunların seyircisi yapılmasına karar verdi.

Buna göre bugün başlayacak ve 8 Ağustos’a kadar devam edecek olan oyunlarda stadyum ve salonlara izleyici alınmayacak.

Bugün yapılacak açılış törenine sadece 900 kadar yetkili ve devlet görevlisi katılacak. Tören tüm dünyada televizyonlardan canlı yayınlanacak. Başlangıç töreni Türkiye saatiyle saat 14’te yapılacak.

Açılış töreninde gelenek olduğu üzere sporcular ülke bayraklarını taşıyarak yürüyüş yapacaklar. Ancak yürüyüş esnasında sporcular arasında 1-2 metre mesafe olacak ve tüm sporcular maske takacaklar.

Olimpiyat oyunları nedeniyle meydanlara kurulacak dev ekranlar uygulamasından da salgın yüzünden vazgeçildi. Tokyo’da ayrıca restaurantlar oyunlar boyunca içki satışı yapamayacak.

Şu ana kadar aralarında sporcuların da bulunduğu oyunlarla ilgili 87 kişinin COVID-19 testleri pozitif çıktı.

Dünya Sağlık Örgütü de oyunlar sırasında virüsün herhangi bir kişiye bulaşmasını önlemenin imkansız olduğunu belirtti ve alınacak önlemlerle yayılmadan virüs bulaşan kişi ya da kişilerin izole edilmesinin önemine dikkat çekti.

Tokyo’da son 24 saatte 2 bin civarında yeni vaka tespit edilirken bu son 6 ayın en yüksek vaka sayısı oldu. Ülkede aşılama çalışmalarının da ağır ilerlemesi yeni bir dalga endişesini arttırıyor.

Oyunlara 206 ülke adına 11 bin civarında sporcu katılıyor. Türkiye Tokyo Olimpiyatları’nda 18 branşta mücadele edecek. Türk kafilesinde 50 kadın 58 erkek olmak üzere toplam 108 sporcu katılıyor. Takım sporlarında Türkiye oyunlarda sadece kadın voleybol takımı tarafından temsil edilecek. Oyunların açılış seremonisinde Türk kafilesinin önünde bayrağı, milli yüzücüler Merve Tuncel ve Berke Saka taşıyacaklar.

Müsabakalar toplamda 41 farklı mekanda gerçekleşecek. Bu yıl olimpiyat oyunlarında ilk kez sportif tırmanış, karate, kaykay ve dalga sörfü dallarında da mücadeleler yapılacak.

Oyunlar 8 Ağustos tarihindeki kapanış töreniyle sona erecek.

