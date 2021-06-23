HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Dünya
  4. Tokyo Olimpiyat Oyunları'nda Alkol Satışı Yasak Olacak

Tokyo Olimpiyat Oyunları'nda Alkol Satışı Yasak Olacak

23.06.2021 11:05 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Geçen yıl yapılması gereken ancak Corona virüsü salgını nedeniyle, bu yıla ertelenen oyunlarla ilgili alınan yeni bazı kararlar açıklandı. Bu çerçevede, oyunların yapıldığı stadium ve salonlarda alkol satışı yapılmayacak

Tokyo Olimpiyat Oyunları'nda Alkol Satışı Yasak Olacak

Tokyo Olimpiyatları’nın başlamasına tam bir ay kala, tartışmalar devam ediyor. Geçen yıl yapılması gereken ancak Corona virüsü salgını nedeniyle, bu yıla ertelenen oyunlarla ilgili alınan yeni bazı kararlar açıklandı. Bu çerçevede, oyunların yapıldığı stadium ve salonlarda alkol satışı yapılmayacak.

Bir yandan olimpiyat oyunları yapılmasına protestoları ve çağrıları sürerken diğer yandan da oyunlara yönelik hazırlıklar devam ediyor. Tokyo Olimpiyat Komitesi Başkanı Seiko Hashimoto, yaptığı açıklamada oyunların yapıldığı alanlarda alkol satışına izin verilmeyeceğini söyledi. Oyunların sponsorlarından alkollü içecek üreticisi Asahi Breweries de söz konusu karar onay verdi.

Yetkililer alkol tüketiminin stadium ve salonlarda izleyicilerin kontrolsüz şekilde birbirlerine yaklaşmaları tezahüratlar yapmalarına neden olacağı gerekçesiyle yasaklandığını belirtiyorlar. Alınan bir kararla oyunlar sırasında tribünlerde en fazla 10 bin izleyici olmasına ve tezahürat yapmanın yasaklanmasına karar verilmişti. Uzmanlar aksi takdirde Corona virüsü bulaşma riskinin artacağını belirtiyorlar.

Bugün yapılacak toplantıda da gece yapılacak yarışlara izleyici alınıp alınmayacağına karar verilmesi bekleniyor.

Ancak alınan tedbirlere rağmen oyunların salgının yayılmasına neden olacağına dair endişeler ve itirazlar yükselmeye devam ediyor. Bazı uzmanlar, dünyanın dört bir yanından gelecek sporcu ve heyetler nedeniyle Corona virüsün bir olimpiyat varyantının ortaya çıkabileceğini savunuyorlar.

Öte yandan haftasonu hazırlıklar için Tokyo’ya gelen ve seyahatten önce test yaptırmış ve daha önce aşılanmış olmalarına rağmen Uganda delegasyonunda, Corona virüsü taşıyan kişilere rastlanması tartışmaları daha da alevlendirdi. Uganda delegasyonunda 9 kişinin antrenman programlarını iptal ettikleri ve kaldıklrı otelde karantina altına alındıkları belirtiliyor.

Tokyo Olimpiyat Komitesi Başkanı Hashimoto’ysa önlemlerin son derece sıkı olduğunu bu sayede olası vakaların tespit edileceğinin de kanıtlanmış olduğunu savunuyor.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Balkon ve bahçelerini yenileyecekler için dekorasyon önerileriBalkon ve bahçelerini yenileyecekler için dekorasyon önerileri
Yanma ve kaşıntı varsa dikkat! Bu belirtileri ilk kez yaşıyorsanız...Yanma ve kaşıntı varsa dikkat! Bu belirtileri ilk kez yaşıyorsanız...
Dünyalılardan bıktı, uzaylıya aşık oldu: Sadece seks istemiyorDünyalılardan bıktı, uzaylıya aşık oldu: Sadece seks istemiyor
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Survivor'da final öncesi Acun'u üzen eleme! "Şampiyonluk adayımdın"

Survivor'da final öncesi Acun'u üzen eleme! "Şampiyonluk adayımdın"

Rusya'da dehşet anları! Ayı saldırısı kan dondurdu

Rusya'da dehşet anları! Ayı saldırısı kan dondurdu

BioNTech Delta varyantına karşı etkili mi?

BioNTech Delta varyantına karşı etkili mi?

Merve Dizdar boşandığı eşini çabuk unuttu!

Merve Dizdar boşandığı eşini çabuk unuttu!

Korkunç olay! 3 küçük kardeş kurtarılamadı

Korkunç olay! 3 küçük kardeş kurtarılamadı

Meteoroloji'den İstanbul için sarı uyarı: Kuvvetli olacak

Meteoroloji'den İstanbul için sarı uyarı: Kuvvetli olacak

İlginizi Çekebilir

Ormana gitmekten vazgeçince olanlar oldu

Ormana gitmekten vazgeçince olanlar oldu

Cumhurbaşkanı Erdoğan duyurdu: 1 Temmuz itibarıyla yeni dönem başlıyor

Cumhurbaşkanı Erdoğan duyurdu: 1 Temmuz itibarıyla yeni dönem başlıyor

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

Ağlayarak savunma yaptı

Ağlayarak savunma yaptı

Kentte termometreler 39 dereceyi gösterdi: Her yerde yağmur var, bir tek burada yok

Kentte termometreler 39 dereceyi gösterdi: Her yerde yağmur var, bir tek burada yok

30 Haziran itibarıyla geçerli olacak! KKTC'ye gidişlerde yeni dönem

30 Haziran itibarıyla geçerli olacak! KKTC'ye gidişlerde yeni dönem

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.