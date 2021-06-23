Tokyo Olimpiyat Oyunları'nda Alkol Satışı Yasak Olacak

Tokyo Olimpiyatları’nın başlamasına tam bir ay kala, tartışmalar devam ediyor. Geçen yıl yapılması gereken ancak Corona virüsü salgını nedeniyle, bu yıla ertelenen oyunlarla ilgili alınan yeni bazı kararlar açıklandı. Bu çerçevede, oyunların yapıldığı stadium ve salonlarda alkol satışı yapılmayacak.

Bir yandan olimpiyat oyunları yapılmasına protestoları ve çağrıları sürerken diğer yandan da oyunlara yönelik hazırlıklar devam ediyor. Tokyo Olimpiyat Komitesi Başkanı Seiko Hashimoto, yaptığı açıklamada oyunların yapıldığı alanlarda alkol satışına izin verilmeyeceğini söyledi. Oyunların sponsorlarından alkollü içecek üreticisi Asahi Breweries de söz konusu karar onay verdi.

Yetkililer alkol tüketiminin stadium ve salonlarda izleyicilerin kontrolsüz şekilde birbirlerine yaklaşmaları tezahüratlar yapmalarına neden olacağı gerekçesiyle yasaklandığını belirtiyorlar. Alınan bir kararla oyunlar sırasında tribünlerde en fazla 10 bin izleyici olmasına ve tezahürat yapmanın yasaklanmasına karar verilmişti. Uzmanlar aksi takdirde Corona virüsü bulaşma riskinin artacağını belirtiyorlar.

Bugün yapılacak toplantıda da gece yapılacak yarışlara izleyici alınıp alınmayacağına karar verilmesi bekleniyor.

Ancak alınan tedbirlere rağmen oyunların salgının yayılmasına neden olacağına dair endişeler ve itirazlar yükselmeye devam ediyor. Bazı uzmanlar, dünyanın dört bir yanından gelecek sporcu ve heyetler nedeniyle Corona virüsün bir olimpiyat varyantının ortaya çıkabileceğini savunuyorlar.

Öte yandan haftasonu hazırlıklar için Tokyo’ya gelen ve seyahatten önce test yaptırmış ve daha önce aşılanmış olmalarına rağmen Uganda delegasyonunda, Corona virüsü taşıyan kişilere rastlanması tartışmaları daha da alevlendirdi. Uganda delegasyonunda 9 kişinin antrenman programlarını iptal ettikleri ve kaldıklrı otelde karantina altına alındıkları belirtiliyor.

Tokyo Olimpiyat Komitesi Başkanı Hashimoto’ysa önlemlerin son derece sıkı olduğunu bu sayede olası vakaların tespit edileceğinin de kanıtlanmış olduğunu savunuyor.

