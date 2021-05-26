Tokyo Olimpiyatları İptal Edilsin Çağrıları Artıyor

Geçen yıl Japonya’nın başkenti Tokyo’da yapılması gereken ve Corona virüsü salgını nedeniyle bu yıla ertelenen olimpiyat oyunlarının, tekrar ertelenmesi için çağrılar artıyor. Oyunlar 23 Temmuz'da başlayacak.

Olimpiyat oyunlarının ana sponsorlarından biri ve Japonya’nın önde gelen gazetesi Asahi Shimbun, bugünkü baş yazısında olimpiyat oyunlarının bir kez daha ertelenmesi çağrısında bulundu. Gazete, iptal çağrısına gerekçe olarak, devam eden salgını ve ülkedeki hastanelerde yaşanan yoğunluğu gösterdi.

Asahi Shimbun gazetesi baş yazısında “Başbakan Suga’nın durumu objektif ve sakin bir şekilde yeniden değerlendirmesini ve bu yaz için oyunları iptal etmesini istiyoruz. Oyunların güvenli biçimde yapılabilmesinden son derece uzak bir noktadayız” denildi. Gazetenin yazısı sosyal medyada da yoğun ilgi gördü.

Ülkede son olarak yapılan anketlere göre halkın da büyük çoğunluğu olimpiyatların yapılmasına karşı olduğunu belirtiyor. Ülkede aşılamanın yavaş ilerlemesi ve oyunlar nedeniyle binlerce atlet ve yetkilinin dünyanın dört bir yanından ülkeye gelecek olması salgının daha da büyümesine dair endişeleri arttırıyor.