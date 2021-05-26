Tokyo Olimpiyatları İptal Edilsin Çağrıları Artıyor

Geçen yıl Japonya’nın başkenti Tokyo’da yapılması gereken ve Corona virüsü salgını nedeniyle bu yıla ertelenen olimpiyat oyunlarının, tekrar ertelenmesi için çağrılar artıyor. Oyunlar 23 Temmuz'da başlayacak.
Olimpiyat oyunlarının ana sponsorlarından biri ve Japonya’nın önde gelen gazetesi Asahi Shimbun, bugünkü baş yazısında olimpiyat oyunlarının bir kez daha ertelenmesi çağrısında bulundu. Gazete, iptal çağrısına gerekçe olarak, devam eden salgını ve ülkedeki hastanelerde yaşanan yoğunluğu gösterdi.
Asahi Shimbun gazetesi baş yazısında “Başbakan Suga’nın durumu objektif ve sakin bir şekilde yeniden değerlendirmesini ve bu yaz için oyunları iptal etmesini istiyoruz. Oyunların güvenli biçimde yapılabilmesinden son derece uzak bir noktadayız” denildi. Gazetenin yazısı sosyal medyada da yoğun ilgi gördü.
Ülkede son olarak yapılan anketlere göre halkın da büyük çoğunluğu olimpiyatların yapılmasına karşı olduğunu belirtiyor. Ülkede aşılamanın yavaş ilerlemesi ve oyunlar nedeniyle binlerce atlet ve yetkilinin dünyanın dört bir yanından ülkeye gelecek olması salgının daha da büyümesine dair endişeleri arttırıyor.
Ülkedeki doktor sendikaları ve meslek birlikleri de oyunların ertelenmesi çağrısında bulundu. Önde gelen işadamları da Tokyo’da yapılacak olimpiyat oyunlarının ertelenmesi çağrısı yapıyorlar.
Ancak organizatörler, diğer spor organizasyonlarını örnek göstererek olimpiyat oyunlarının da sorunsuz şekilde yapılabileceğini iddia ederek kararlarında direniyorlar.
Tokyo 2020 Olimpiyatları Komitesi Başkanı Seiko Hashimoto, düzenlediği basin toplantısından 50 farklı ülkeden 7 binin üzerindeki sporcu ve ziyaretçiden sadece bir kişinin testinin pozitif çıktığını söyledi.
Hashimoto, şimdiye kadar düzenlenen etkinliklerde alınan önlemlerin etkinliğini gösterdiğini belirtti.
Liberal Demokrat Partili siyasetçi Kozo Yamamoto da oyunların yapılması gerektiğini söylerken “Beyzbol maçları izleyicilerle birlikte yapılıyorken neden olimpiyat oyunları düzenlenmesin ki” dedi.
Japonya’da bugüne dek 719 bin kişi de Corona virüsü görülürken 12 bin 934 kişi de hayatını kaybetti. Ülkenin şu ana kadar sadece yüzde 5’i aşılanabildi.
Pfizer-Biontech, Olimpiyat oyunları için aralarında atletler ve teknik adamların da bulunduğu yaklaşık bin 600 kişinin aşılanması için ücretsiz aşı temininde bulunacağını açıklamıştı.
Olimpiyat oyunlarının düzenlenmesine uluslararası tepkiler de geliyor. Yeni Zelanda kamu sağlığı uzmanlarından bir yetkili oyunların bu şartlar altında düzenlenmesini saçma olarak niteledi.
ABD de Pazartesi günü yayımladığı seyahat uyarısında olimpiyat oyunları için Japonya’ya seyahat edilmemesi tavsiyesinde bulundu. Buna karşın Beyaz Saray’dan yapılan açıklamada olimpiyatların yapılmasına konusunda destek verildiği ifade edildi.