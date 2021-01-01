Tokyo Olimpiyatları: Japonya Başbakanı Suga, artan koronavirüs vakalarına rağmen olimpiyatların 2021 yazında yapılacağını söyledi

Japonya Başbakanı Yoshihide Suga, ertelenen 2020 Tokyo Olimpiyatları ve Paralimpik oyunlarının, ülkede artan koronavirüs vakalarına rağmen bu yaz yapılacağını söyledi.

Olimpiyatların 23 Temmuz'da; Paralimpik Oyunları'nın ise 24 Ağustos'ta başlaması planlanıyor.

Japonya'da koronavirüs vaka sayısında yükselen bir artış var. Tokyo, Mart ayından beri ilk kez binden fazla günlük vaka bildirdi.

Ancak Başbakan Suga, "oyunların bu yaz yapılacağını, güvenli ve emniyetli olacağını" söyledi.

Uluslararası Olimpiyat Komitesi (IOC) Başkanı Thomas Bach da Kasım ayında yaptığı açıklamada, Tokyo Olimpiyatları'nın seyircili yapılacağından emin olduğunu söylemişti.

Tokyo Valisi temkinli

İlk olarak İngiltere'de tespit edilen mutasyona uğramış koronavirüsün Japonya'da da olduğu ifade edilirken Tokyo Valisi Yuriko Koike, vaka sayılarının "patlayabileceği" konusunda uyarıda bulunuyor.

Cuma günü yapılan açıklamaya göre 31 Aralık'ta Tokyo'da bin 337 yeni vaka tespit edildi.

Johns Hopkins Üniversitesi verilerine göre Japonya, pandemi sürecinde toplam 239 bin 41 vaka ve 3 bin 337 ölüm bildirdi.