Tokyo Olimpiyatları: Japonya’da üst düzey yetkili, koronavirüs yüzünden oyunları iptal etmek zorunda kalabileceklerini söyledi

Japon hükümetinde Başbakan Yoshihide Suga'dan sonra ikinci en güçlü isim olan Liberal Demokrat Parti Genel Sekreteri Toşihiro Nikai, ülkede koronavirüsün daha da yayılması durumunda, Tokyo Olimpiyatları'nın tamamen iptali seçeneğinin düşünülebileceğini söyledi. Geçen yıl ertelenen Tokyo Olimpiyatları'nın bu yıl 23 Temmuz'da başlaması planlanıyor. Japonya'da son haftalarda özellikle başkent Tokyo ve Osaka'da koronavirüs vakalarında görülen artıştan büyük endişe duyan hükümet, Osaka'dan geçmesi planlanan Olimpiyat meşalesinin taşınması törenini de son anda iptal etmişti. Toşihiro Nikai, katıldığı bir televizyon programında Olimpiyatlar'ın iptali olasılığıyla ilgili bir soruya verdiği yanıtta, oyunların virüsün yayılması için uygun ortam sağlayacağının anlaşılması durumunda "Olimpiyatlar'ın bir anlamının kalmayacağını" söyledi. Nikai, "İptal opsiyonu doğal olarak hep masada olacak" dedi. Nikai, "Oyunları güvenli bir şekilde yapamayacağımıza kanaat getirirsek tamamen iptal etmek zorunda kalabiliriz" diye konuştu. Bunun kararının ise "o zamanki enfeksiyon oranına bakarak" verileceğinin altını çizdi.

Nikai'nin yankı getiren açıklamasından sonra adı açıklanmayan üst düzey bir hükümet yetkilisi ise Nikkei gazetesine verdiği demeçte Olimpiyatlar'ın iptal edilmesinin imkansız olduğunu söyledi. Ancak Ocak ayında Kyodo Haber Ajansı tarafından yapılan bir araştırmaya göre Japon halkının yüzde 80'i Olimpiyatlar'ın ertelenmesi veya tamamen iptal edilmesi gerektiğini savunuyor. Uzmanların risk uyarısı ve sporcuların açmazı Üç Japon bilim insanı bu hafta ünlü İngiliz tıp dergisi The British Medical Journal'da hakemsiz yayımlanan bir makale kaleme alarak şu aşamada 2020 Tokyo Olimpiyatları'nı düzenlemenin güvenli ve etik olmayacağını savundu, Olimpiyatlar'ın bilimsel ve ahlaki değerler göz ardı edilerek iç politika ve ekonomi malzemesi yapılmasına karşı olduklarını söyledi. London School of Economics'ten Kazuki Şimizu, Ulusal Hastane Organizasyonu Mie Hastanesi Başhekimi Kiyosu Taniguçi ve Londra'daki King's College Kamu Sağlığı Enstitüsü'nden Kenji Şibuya ile Edinburg Üniversitesi'nden kamu sağlığı profesörü Devi Sridhar neden böyle düşündüklerine de açıklık getirdi.