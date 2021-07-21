"Tokyo Olimpiyatları Sırasında Hiç COVID-19 Vakası Olmaması İmkansız"

Tokyo Olimpiyatları’nın başlamasına iki gün kala Dünya Sağlık Örgütü Lideri Tedros Adhanom Ghebreyesus’tan oyunlar sırasındaki salgın riskine dair açıklamalar geldi. DSÖ lideri, oyunlar sırasında hastalığın yayılmasını tamamen engellemenin imkansız olduğunu söyledi.

Ghebreyesus, mutlaka oyunlar sırasında salgına yakalananlar olacağını önemli olanın bu vakaların nasıl ele alınacağı, tespit edileceği ve karantinaya alınacağı konusu olduğunu belirtti.

Uluslararası Olimpiyat Komitesi’yle düzenlenen toplantıda konuşan Dünya Sağlık Örgütü lideri “Salgına karşı başarının işareti, herhangi bir vakanın mümkün olduğunca süratle tespit edilmesi, izole edilmesi, izlenmesi ve olası temaslardan hızla kaçınmasının sağlanmasıdır” dedi. Yaklaşık 11 bin kişinin konaklayacağı Olimpiyat Köyü’nde sıfır vakaya rastlanmasının imkansız olduğunu ifade eden Ghebreyesus, erken tespitin hayati önemi olduğunu vurguladı.

Oyunlara katılacak ya da organizasyonda görevli şu ana kadar 79 kişide COVID-19 tespit edildi. Bu kişilerden bazıları test sonuçları pozitif çıktığı için oyunlara seyahat etmesi engellenen sporcular oldu.

Aslen geçen yıl yapılması gerek ancak Corona virüsü salgını nedeniyle bu yıla ertelenen Tokyo Olimpiyat Oyunlar 23 Temmuz ve 8 Ağustos tarihleri arasında yapılacak.

Japonya’da çok sayıda kişi oyunların yapılmasına halen karşı çıkıyor ve protesto ediyorken olimpiyat komitesi önce stadyumlara sadece 10 bin kişi almaya karar vermis ardından da oyunların seyircisiz oynanacağını duyurmuştu.

Japonya’da henüz aşılamanın da çok yavaş olması nedeniyle, oyunlarla birlikte dünyanın dört bir yanından gelecek kişiler yüzünden yeni bir salgın dalgasının başlamasından endişe ediliyor.

