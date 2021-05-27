Tokyo Olimpiyatları Yeni Bir Corona Virüsü Varyantına Neden Olur Mu?

Japonya’da geçen yıl Corona virüsü salgını nedeniyle ertelenen 2020 Tokyo Olimpiyatları’nın bu sene düzenlenmesine haftalar kala oyunların ertelenmesine ilişkin tartışmalar sürüyor. Japon Doktorlar Birliği yöneticisinden Corona virüsün olası bir “Olimpiyat varyantı”konusunda uyarı geldi.
Doktorlar Birliği Başkanı, olimpiyatlar nedeniyle onbinlerce kişinin dünyanın dört bir yanından Japonya’ya geleceğini bunun da Corona virüsün yeni bir varyantının oluşmasına neden olabileceğini söyledi.
Ülkede oyunların ertelenmesine yönelik çağrılar ve protestolara rağmen yetkililer alınan güvenlik önlemleri çerçevesinde olimpiyat oyunlarının planlandığı gibi 23 Temmuz’da başlayacağını belirtiyorlar.
Japon yetkililer ve Uluslararası Olimpiyat Komitesi yetkilileri oyunlara Japonya dışından yabancı izleyicilerin alınmayacağını açıkladı ancak Japon seyirciler konusunda henüz bir karar verilmiş değil.
Yine de biraraya gelecek binlerce sporcunun birbirlerine Corona virüsü bulaştırma riskinin bulunması uzmanları kaygılandırıyor. Olimpiyat oyunlarına dünya üzerindeki 200’ün üzerinde ülke ve özerk bölgeden sporcular katılacaklar.
Bu şekilde dünyanın farklı noktalarından Corona virüsü varyantlarının biraraya gelmesi ve etkili yeni bir varyantın oluşmasından endişe ediliyor.
Bu noktada Japonya Doktorlar Birliği Başkanı Naoto Ueyama “Farklı yerlerden virüsün değişik varyantları burada Tokyo’da biraraya gelecek. Bu nedenle yeni bir varyantın ortaya çıkma ihtimalini gözardı edemeyiz” dedi. Ueyama, bunun olması halinde uyarılara karşın oyunların düzenlenmiş olması karşısında çok yoğun eleştirilerin ortaya çıkacağına işaret ediyor.
Bu görüşe karşı çıkanlar da var. İngiltere’deki King’s College Kamu Sağlığı Enstitüsü Direktörü Kenji Shibuya, bir mutasyonun ortaya çıkmasının uzun zaman aldığını oyunların bu anlamda bir risk içermediğini öne sürüyor. Japonya’da salgının mevcut durumunun oyunlardaki durumdan daha riskli olduğunu söyleyen Shibuya, yeni bir varyanta karşı endişelerin yersiz olduğunu dile getiriyor.