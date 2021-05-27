Tokyo Olimpiyatları Yeni Bir Corona Virüsü Varyantına Neden Olur Mu?

Japonya’da geçen yıl Corona virüsü salgını nedeniyle ertelenen 2020 Tokyo Olimpiyatları’nın bu sene düzenlenmesine haftalar kala oyunların ertelenmesine ilişkin tartışmalar sürüyor. Japon Doktorlar Birliği yöneticisinden Corona virüsün olası bir “Olimpiyat varyantı”konusunda uyarı geldi.

Doktorlar Birliği Başkanı, olimpiyatlar nedeniyle onbinlerce kişinin dünyanın dört bir yanından Japonya’ya geleceğini bunun da Corona virüsün yeni bir varyantının oluşmasına neden olabileceğini söyledi.

Ülkede oyunların ertelenmesine yönelik çağrılar ve protestolara rağmen yetkililer alınan güvenlik önlemleri çerçevesinde olimpiyat oyunlarının planlandığı gibi 23 Temmuz’da başlayacağını belirtiyorlar.

Japon yetkililer ve Uluslararası Olimpiyat Komitesi yetkilileri oyunlara Japonya dışından yabancı izleyicilerin alınmayacağını açıkladı ancak Japon seyirciler konusunda henüz bir karar verilmiş değil.

Yine de biraraya gelecek binlerce sporcunun birbirlerine Corona virüsü bulaştırma riskinin bulunması uzmanları kaygılandırıyor. Olimpiyat oyunlarına dünya üzerindeki 200’ün üzerinde ülke ve özerk bölgeden sporcular katılacaklar.