Tokyo’da Acil Durum: Olimpiyatlar Seyircisiz Yapılacak

İki hafta sonra Olimpiyat Oyunları’nın başlayacağı Japonya’nın başkenti Tokyo’da virüs vakalarının artmasının ardından acil durum ilan edildi. Olimpiyatların izleyicisiz yapılmasına karar verildi.

Japonya Başbakanı Yoshihide Suga Pazartesi gününden itibaren Tokyo’da acil durum ilan etti. Bu karardan saatler sonra Tokyo Valisi Yuriko Koike, Uluslararası Olimpiyat Komitesi (IOC) ve organizatörlerle yaptığı toplantının ardından Olimpiyatlar’ın izleyicisiz yapılması karar aldıklarını açıkladı.

Japon hükümetinin aldığı, Uluslararası Olimpiyat Komitesi’nin desteklediği bu iki kararın ardından Olimpiyatlar yalnızca televizyon ekranlarından izlenebilecek.

Tokyo Valisi Koike toplantının ardından yaptığı açıklamada, “Çok sayıda kişi Olimpiyat oyunlarını yerinde izlemeyi sabırsızlıkla bekliyordu ancak herkesin oyunları evinde televizyonda izleyerek keyfini çıkarmasını istiyorum” dedi.

Olimpiyatlar için yurtdışından izleyicilerin gelmesi aylar önce yasaklanmıştı, yeni önlemlerle birlikte açık ve kapalı havada oyunlara hiçbir izleyici kabul edilmeyecek.

Japonya Başbakanı Suga Pazartesi günü yürürlüğe girecek olan acil durumun 22 Ağustos tarihine kadar devam edeceğini belirtti. Bu da 23 Temmuz’da açılışı yapılacak ve 8 Ağustos’a kadar devam edecek olan Olimpiyatlar’ın tamamen acil durum önlemleri altında yapılacağı anlamına geliyor. Paralimpik Olimpiyatları da 24 Ağustos’ta başlıyor.

Japonya Başbakanı “Delta varyantının etkisini göz önünde bulundurarak enfeksiyonların ülke genelinde yeniden yayılmasını engellemek amacıyla virüs önlemlerini sıkılaştırmak zorundayız” dedi.

İki hafta önce organizatörler ve Uluslararası Olimpiyat Komitesi etkinlik yerlerinin 10 bin izleyiciyi geçmeyecek şekilde yüzde 50 kapasiteyle doldurulmasına izin vermişti. Ancak Tokyo’da acil durumun ilan edilmesi planları değiştirdi. İ

lan edilen acil durumun odak noktası alkol servis eden bar, restoran ve karaoke salonlarının kapatılması. Alkol servisinin yasaklanması Olimpiyat bağlantılı kutlamaların azaltılması ve insanların alkol alarak eğlenmelerinin engellenmesi açısından önemli bir adım olarak görülüyor.

Japonya’nın başkenti Tokyo’da Perşembe günü 896 yeni vaka açıklandı. Geçtiğimiz hafta bu sayı 673’tü. Çarşamba günü yeni vaka sayısı da 920’ye ulaştı. Bu 13 Mayıs’ta görülen 1,010 vaka sayısından bu yana görülen en yüksek vaka sayısıydı.

Olimpiyat meşalesinin stadyuma nasıl getirileceği belirsiz

İzleyicisiz yapılan Olimpiyat etkinliklerine 1,4 milyar dolarlık Ulusal Stadyum’da düzenlenecek olan ve geleneksel olarak Olimpiyatlar’da en çok izlenen etkinlik olan açılış töreni de dahil.

Enfeksiyon sayısındaki artış sebebiyle Tokyo Belediyesi Olimpiyat meşalesinin başkent sokaklarında dolaştırılmasını yasakladı. Meşalenin Tokyo açıklarındaki adalarda dolaştırılmasına izin verildi. Meşalenin açılış töreni için stadyuma nasıl getirileceği ise belirsiz.

Olimpiyatlar aksi yöndeki tavsiyelere rağmen yapılıyor. Çünkü oyunların ertelenmesi Uluslararası Olimpiyat Komitesi’nin gelir akışını durdurdu. Olimpiyat Komitesi gelirinin yüzde 75’ini Olimpiyatlar’ın yayın hakkını satarak elde ediyor. Olimpiyatlar’ın iptal edilmesi halinde komitenin 3-4 milyar dolar kaybedeceği tahmin ediliyor.

15 binden fazla sporcu gelecek

Olimpiyatlar’da Paralimpik sporcular da dahil yaklaşık 15 bin 400 sporcu ve binlerce yetkili, jüri, idareci, sponsor, yayıncı ve basın mensubunun Japonya’ya gelmesi bekleniyor.

Uluslararası Olimpiyat Komitesi Olimpiyat Köyü’nün yüzde 80’inden fazlasının aşılanacağını belirtiyor.

Japonya genelinde toplam vaka sayısı 810 bin ve can kaybı da 14 bin 900. Japonlar’ın yalnızca yüzde 15’i tamamen aşılanmış durumda. Bu oran ABD’de yüzde 47,7; İngiltere’de de yaklaşık yüzde 50.

Dünya genelinde can kaybı 4 milyonu geçti

Dünya genelinde Corona virüsü yüzünden hayatını kaybedenlerin sayısı da 4 milyonu geçti.

Bu sayı dünya genelinde bir yıl içinde trafik kazaları sebebiyle hayatını kaybedenlerin sayısının üç katı.

