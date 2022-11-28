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Tolga Güleryüz'e duygusal veda programı! Ceyhun Fersoy: 'Beni bırakamazsın’ dedim

28.11.2022 20:16 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Amasya’daki trafik kazasında hayatını kaybeden tiyatro yapımcısı Tolga Güleryüz için Kadıköy Halk Eğitim Merkezi’nde veda programı düzenlendi. Programa Güleryüz’ün ailesinin yanı sıra kaza yaşadığı araçta bulunan oyuncu arkadaşları Ceyhun Fersoy ve Melis İşiten de katıldı. Törende konuşan Ceyhun Fersoy, "Kaza sonrası kapıdan çıkarken onu çekmeye çalıştım. ‘Beni bırakamazsın’ dedim çünkü Tolga ile yapacağımız çok şey vardı" dedi.

Tolga Güleryüz'e duygusal veda programı! Ceyhun Fersoy: 'Beni bırakamazsın’ dedim

Amasya’da tiyatro oyuncularını taşıyan minibüsün seyir halindeki tıra çarptığı kazada 3 tiyatro oyuncusu hayatını kaybetmişti. Kazada hayatını kaybeden tiyatro yapımcısı Tolga Güleryüz için Kadıköy Halk Eğitim Merkezi’nde veda programı düzenlendi.

Gerçekleştirilen programa Tolga Güleryüz’in ailesi başta olmak üzere kaza esnasında aynı araçta bulunan oyuncu arkadaşları Ceyhun Fersoy, Melis İşiten ve Güleryüz’ün arkadaşları katıldı.

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Veda programında söz alan Ceyhun Fersoy, Güleryüz ile olan anılarını gözyaşlarıyla anlattı. Program sonrası Güleryüz’ün arkadaşları ve yakınları, ailesine başsağlığında bulundu.
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"O KADAR ÇOK SIRRIMIZ VAR Kİ ONUNLA"

Kürsüye çıkarak söz alan Ceyhun Fersoy, “Tolga, 2017’de beni arayarak ‘seninle çalışmak istiyorum’ dedi. Çok beyefendi bir insandı. Onu anlamak için onunla yaşamak lazım. O kadar çok sırrımız var ki onunla. Biz bu sahnede onunla sayısız oyunlar oynadık. Kaza sonrası kapıdan çıkarken onu çekmeye çalıştım. ‘Beni bırakamazsın’ dedim çünkü Tolga ile yapacağımız çok şey vardı. Bir insan bu kadar aile terbiyesi göremez. Annesine babasına çok teşekkür ediyorum” dedi. (İHA)

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