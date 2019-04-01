MAGAZİN

Tolga Karel'den Arizona'da namaz kıldı

MAGAZİN HABERLERİ  | 01.04.2019 09:28 | Son Güncelleme

Yaprak Dökümü dizisiyle büyük üne kavuşan ve iki yıl önce Amerika'ya yerleşen ve TIR şoförlüğü yapan oyuncu Tolga Karel, Arizona'da namaz kıldı.

Tolga Karel'den Arizona'da namaz kıldı

'Yaprak Dökümü' dizisiyle hafızalara kazınan Tolga Karel, iki yıl önce Amerika'ya yerleşmişti. Oyunculuğa ara verip TIR şoförlüğü yapan ünlü isim, sosyal medya paylaşımıyla gündem oldu.

1926625-0-1544699487gffdt-hvnv

'ALLAH'IM HÜKMÜNE BENİ RAZI KIL'

Tolga Karel, Arizona'da namaz kılarken çekilmiş bir fotoğrafını paylaştı. Karel fotoğrafının altına,"Çok içimden geldi Arizona'da namazımı kılmak istedim cami yok ama önemli değil inanan Gönüller'e heryer Rabbim'in eviAllah'ım! Sana malımı, dinimi ve nefsimi emanet ediyorum. Allah'ım! hükmüne beni razı kıl, kaderimde bulunanı bana mübarek et, tehir ettiğinin acele olanını, acele ettiğinin tehirini istemeyeyim. Nefsimi isyandan mahrum kıl, teslimine yardımcı ol.' amin" notunu düştü.

ekran-resmi-2019-04-01-08-XKDD

TIR ŞOFÖRÜ OLABİLİR AMA BABA OLAMAZ'

Eski eşi Günay Musayeva, oğlu Cihangir'le ilgilenmeyen babasıyla ilgili, ağır konuştu. Günay Musayeva, "Tolga TIR şoförü olabilir ama baba olamaz" demişti.

PARTNER"2030'dan geldim" demişti, yine tarih verdi!"2030'dan geldim" demişti, yine tarih verdi!
Dalgın Hülya! Hem mührü hem imzayı unuttuDalgın Hülya! Hem mührü hem imzayı unuttu
Ünlü türkücü sazıyla oy verdi! Hem çaldı hem oy kullandıÜnlü türkücü sazıyla oy verdi! Hem çaldı hem oy kullandı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
tolga karel arizona namaz

En Çok Okunan Haberler

AK Parti ve CHP'den kafa karıştıran açıklamalar!

AK Parti ve CHP'den kafa karıştıran açıklamalar!

AK Parti sonuçlara itiraz edecek! Gözler geçersiz oylarda!

AK Parti sonuçlara itiraz edecek! Gözler geçersiz oylarda!

Cumhurbaşkanlığı'ndan 'İstanbul' açıklaması

Cumhurbaşkanlığı'ndan 'İstanbul' açıklaması

Ekrem İmamoğlu, Türkiye'ye duyurdu: İstanbul'u kazandık!

Ekrem İmamoğlu, Türkiye'ye duyurdu: İstanbul'u kazandık!

İYİ Parti bile destek vermişti! MHP o ili son anda kaybetti!

İYİ Parti bile destek vermişti! MHP o ili son anda kaybetti!

İYİ Parti'den aday olmuştu! İşte Emre Kınay'ın oy oranı

İYİ Parti'den aday olmuştu! İşte Emre Kınay'ın oy oranı

İlginizi Çekebilir

Amazon’da her gün yenilenen yepyeni fırsatları keşfedin!

Amazon’da her gün yenilenen yepyeni fırsatları keşfedin!

Uçaktaki yolcu o anları anlattı!

Uçaktaki yolcu o anları anlattı!

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Uçakta Erkan Petekkaya krizi! Mustafa Uslu o anları anlattı

Uçakta Erkan Petekkaya krizi! Mustafa Uslu o anları anlattı

'Erdal Bakkal' oyunun rengini belli etti

'Erdal Bakkal' oyunun rengini belli etti

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Şeyma Subaşı'ndan güldüren Melisa paylaşımı

Şeyma Subaşı kızını kaşıkladı!

Ünlü isimler de İstanbul seçim sonuçlarını bekledi

Ünlüler İstanbul sonuçlarını böyle bekledi!

Hülya Avşar'ın dalgınlığı! Oy kullandı ardından...

Dalgın Hülya! Hem mührü hem imzayı unuttu

Türkücü Aydın Aydın oy vermeye sazıyla geldi

Ünlü türkücü sazıyla oy verdi! Hem çaldı hem oy kullandı

Eşi Zafer Çika'yı kaybeden Demet Akbağ sandık başında

Eşini kaybetmişti! Oyunu verip sessiz sedasız ayrıldı

Fatma Girik hastalık dinlemedi; oy kullanmaya gitti

Usta oyuncu hastalık dinlemedi!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.