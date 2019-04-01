Tolga Karel'den Arizona'da namaz kıldı

'Yaprak Dökümü' dizisiyle hafızalara kazınan Tolga Karel, iki yıl önce Amerika'ya yerleşmişti. Oyunculuğa ara verip TIR şoförlüğü yapan ünlü isim, sosyal medya paylaşımıyla gündem oldu.

'ALLAH'IM HÜKMÜNE BENİ RAZI KIL'

Tolga Karel, Arizona'da namaz kılarken çekilmiş bir fotoğrafını paylaştı. Karel fotoğrafının altına,"Çok içimden geldi Arizona'da namazımı kılmak istedim cami yok ama önemli değil inanan Gönüller'e heryer Rabbim'in eviAllah'ım! Sana malımı, dinimi ve nefsimi emanet ediyorum. Allah'ım! hükmüne beni razı kıl, kaderimde bulunanı bana mübarek et, tehir ettiğinin acele olanını, acele ettiğinin tehirini istemeyeyim. Nefsimi isyandan mahrum kıl, teslimine yardımcı ol.' amin" notunu düştü.

TIR ŞOFÖRÜ OLABİLİR AMA BABA OLAMAZ'

Eski eşi Günay Musayeva, oğlu Cihangir'le ilgilenmeyen babasıyla ilgili, ağır konuştu. Günay Musayeva, "Tolga TIR şoförü olabilir ama baba olamaz" demişti.

