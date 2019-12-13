MAGAZİN

Tolga Karel'den 'Neden yabancı ülkeye gittin' diyen takipçisine küfürlü cevap

GÜNCEL HABERLERİ  | 13.12.2019 16:30 | Son Güncelleme

Yurt dışına taşınan oyuncu Tolga Karel, kendisine "Neden oyunculuktan vazgeçtin gittin yabancı ülkelere" diyen kadın takipçisine "Senin gibi sığır düşünceli insanlar uzaklaşmak için" cevabını verdi.

Tolga Karel'den 'Neden yabancı ülkeye gittin' diyen takipçisine küfürlü cevap

Yıllar önce yayınlanan Yaprak Dökümü dizisindeki başarısıyla adından söz ettiren Tolga Karel, oyunculuğu bırakarak Amerika'ya taşındı. Ailesiyle yurt dışında yaşamaya başlayan oyuncu, TIR şoförlüğü yapmaya başladı. Tolga Karel, kendisine mesaj atan bir takipçisine verdiği cevapla gündeme geldi.

"NEDEN OYUNCULUKTAN VAZGEÇİP YABANCI ÜLKEYE GİTTİN?"

Yurt dışındaki hayatını ve şoförlükte yaşadığı olayları sosyal medya hesabından paylaşan Tolga Karel, dün yaptığı paylaşımda kadın takipçisinden gelen mesajları ifşa etti. Karel'in bir takipçisine özel mesaj atarak "Tolga Bey, Leyla ile Necla'yı birbirine düşürdün. O aile mahvetti. Ama yine de seni seviyorum. Senin gibi birini kimse damat olarak istemez o aileyi mahvettin. Neden oyunculuktan vazgeçtin gittin yabancı ülkeye yerleştin? Senin yerinde olmak için nelerimi vermezdim" dedi.

"SENİN GİBİ SIĞIR DÜŞÜNCELİLERDEN UZAKLAŞMAK İÇİN"

Gelen mesajı Instagram hesabından hikaye kısmından yayınlayan Tolga Karel ise takipçisine "Senin gibi sığ ve sığır düşünceli insanlardan uzaklaşmak için olabilir mi acaba?" yanıtını verdi. Bir süre sonra verdiği cevaptan dolayı üzülen Karel "Bu arada bir önceki duvar yazımda sığır yazdığım için üzüldüm açıkçası. Sığır; güzel, insanlığa faydalı bir hayvandır. Bütün sığırlardan özür diliyorum" dedi.

tolga-karel-den-neden-yabanci-ulkeye-gittin-12715828_5580_m

tolga-karel-den-neden-yabanci-ulkeye-gittin-12715828_9890_m

tolga-karel-den-neden-yabanci-ulkeye-gittin-12715828_9597_m


İstanbul'da akılalmaz olay! Dehşete düşürdü İstanbul'da akılalmaz olay! Dehşete düşürdü
Bakıcı şikayetçi olmuştu! Meral Kaplan davasında yeni gelişmeBakıcı şikayetçi olmuştu! Meral Kaplan davasında yeni gelişme
İzel genç sevgilisiyle böyle görüntülendiİzel genç sevgilisiyle böyle görüntülendi
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
tolga karel instagram takipçi cevap

En Çok Okunan Haberler

İlginizi Çekebilir

Elektronik aksesuarlarda %40’a varan indirim!

Elektronik aksesuarlarda %40’a varan indirim!

'Ne kadar iğrenç bir şey ben utanıyorum'

'Ne kadar iğrenç bir şey ben utanıyorum'

Hemen alışverişe başla! Yeni yılı indirimlerle karşıla.

Hemen alışverişe başla! Yeni yılı indirimlerle karşıla.

'Daha çok gençsiniz Recep bey...'

'Daha çok gençsiniz Recep bey...'

Hamdi Alkan'ın kızından iddialı paylaşım

Hamdi Alkan'ın kızından iddialı paylaşım

Okuyucu Yorumları 18 yorum
adam haklı. Bugün burada kalanların milliyetçilik vatanseverlik laflarına bakmayın. İmkanı olan kimse kalmıyor. Azcık gözleri kesse imkanları olsa onlarda gider.
seni tutan mı var, yürü git sende
@selcuk_kk cok iyi imkanim var esim alman vatandasi bugün isteem gidebilirim.. oralara gidip bes para etmez ortalmarinda asayacagima ülkemde sve seve kalirim..
Orda kal lütfen sen...
Hayranının Türkçeyi "maffeden" yazısına güzel cevap vermiş,sorun yok.
valla alman bile ülkesinde aç.
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Jay Z, Beyonce’yi kameraya çeken adamın elinden telefonu aldı

Kocası onu çeken adamı görünce... Olay hareket

Son Dakika! Usta yönetmen Tunç Başaran hayatını kaybetti (Tunç Başaran kimdir)

Son Dakika! Usta yönetmen hayatını kaybetti

Can Yaman dönmüyor! Askere gidene kadar...

Flaş karar! Dönmüyor

Yeni yılda Selçuk Balcı coşkusu

Yeni yılda Selçuk Balcı coşkusu

Polisler arabasında buldu! Skandal

Polisler arabasında buldu! Skandal

Ece Seçkin yılbaşında Çeşme’de sahne alacak

Ece Seçkin yılbaşında Çeşme’de sahne alacak

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.