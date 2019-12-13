Tolga Karel'den 'Neden yabancı ülkeye gittin' diyen takipçisine küfürlü cevap

Yıllar önce yayınlanan Yaprak Dökümü dizisindeki başarısıyla adından söz ettiren Tolga Karel, oyunculuğu bırakarak Amerika'ya taşındı. Ailesiyle yurt dışında yaşamaya başlayan oyuncu, TIR şoförlüğü yapmaya başladı. Tolga Karel, kendisine mesaj atan bir takipçisine verdiği cevapla gündeme geldi.

"NEDEN OYUNCULUKTAN VAZGEÇİP YABANCI ÜLKEYE GİTTİN?"

Yurt dışındaki hayatını ve şoförlükte yaşadığı olayları sosyal medya hesabından paylaşan Tolga Karel, dün yaptığı paylaşımda kadın takipçisinden gelen mesajları ifşa etti. Karel'in bir takipçisine özel mesaj atarak "Tolga Bey, Leyla ile Necla'yı birbirine düşürdün. O aile mahvetti. Ama yine de seni seviyorum. Senin gibi birini kimse damat olarak istemez o aileyi mahvettin. Neden oyunculuktan vazgeçtin gittin yabancı ülkeye yerleştin? Senin yerinde olmak için nelerimi vermezdim" dedi.

"SENİN GİBİ SIĞIR DÜŞÜNCELİLERDEN UZAKLAŞMAK İÇİN"

Gelen mesajı Instagram hesabından hikaye kısmından yayınlayan Tolga Karel ise takipçisine "Senin gibi sığ ve sığır düşünceli insanlardan uzaklaşmak için olabilir mi acaba?" yanıtını verdi. Bir süre sonra verdiği cevaptan dolayı üzülen Karel "Bu arada bir önceki duvar yazımda sığır yazdığım için üzüldüm açıkçası. Sığır; güzel, insanlığa faydalı bir hayvandır. Bütün sığırlardan özür diliyorum" dedi.