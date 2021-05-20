Tolga Karel'den Sedat Peker savunması! 'Fotoğraf çekmek için yarışmadınız mı?'

Uzun yıllardır ABD’de yaşayan oyuncu Tolga Karel, son zamanlarda yayınladığı videolarla gündeme gelen Sedat Peker'le çekildiği bir fotoğrafı sosyal medya hesabından paylaştı.

Karel, "Daha düne kadar kol kola gezen sözde sanatçılar Sedat Abiyle çekilen fotoğrafları siliyormuş. Adetim değildir ama ben de bir fotoğraf koyayım dedim" ifadesini kullandı.

SEDAT PEKER'İ PAYLAŞIP SAVUNDU

Ünlülerin suç örgütü lideri Peker ile fotoğrafları silmesine isyan eden Karel hızını alamayıp yeni bir açıklama daha yaptı.

Oyuncu paylaşımında şunları söyledi: "En acısı da bu adam daha dün cezaevinden özel izinle çıkarılmadı mı? Düğünlerinize derneklerinize çağırıp en önce fotoğraf çekmek için yarışmadınız mı? Mitingler yaptığında meydanları hınca hınç dolduran kimdi? Bir parça delikanlı olun!"





