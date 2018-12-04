MAGAZİN

Tolga Karel iflas etti artık tır şoförü...

MAGAZİN HABERLERİ  | 04.12.2018 10:54 | Son Güncelleme

Yaprak Dökümü ile tanınan Tolga Karel Amerika'ya gitti; planları istediği gibi gitmedi ve iflas etti. Ünlü yıldız şimdilerde tır şoförlüğü yapıyor.

Tolga Karel iflas etti artık tır şoförü...

Yaprak Dökümü dizisiyle akıllara kazınan Tolga Karel Amerika'ya yerleşmişti. Karel kurduğu işi batırdı, eşinin annesinin evine yerleşti. Sağlık turizm işine giren Karel'in işleri umduğu gibi gitmedi.

Ünlü oyuncu iflas edince tır şoförlüğü yapmaya başladı.

ieieiiei

Karel ekonomik olarak zorluklar yaşamaya başlayınca; kursa yazıldı ve tır şöforlüğü yapmaya başladı. Karel aylık maaş olarak da 8 bin dolar alıyor.

tolga-karel-1

  1. Sayfa’nın gündeme getirdiği haberde Tolga Karel’in iş yeri olarak kullandığı evinden ayrıldığı ve eşinin annesinin evinde yaşamaya başladığı bilgisi de yer alıyor. Şimdilerde tır şoförlüğü yapan Karel sosyal medya hesabından paylaşımlar yapmayı da ihmal etmedi.

Oyuncu Tolga Karel, oğlu Cihangir’in annesi Günay Musayeva ile boşandıktan sonra Sarah Scott ile evlenerek Amerika’ya yerleşmişti.

PARTNERGöbek yağları nasıl erir? Göbek yağlarını eritmek kolay mıdır?Göbek yağları nasıl erir? Göbek yağlarını eritmek kolay mıdır?
Kaya Çilingiroğlu'ndan minik Zehra paylaşımı Kaya Çilingiroğlu'ndan minik Zehra paylaşımı
Ebru Gündeş'e şok suçlama! Reza Zarrab gibi o da ülkeyi sattıEbru Gündeş'e şok suçlama! Reza Zarrab gibi o da ülkeyi sattı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
tolga karel Tolga Karel tırcı

En Çok Okunan Haberler

Sevilay Yılman'dan olay yaratacak yerel seçim anketi sonucu iddiası! Anket sonuçlarından Muharrem İnce'nin ismi silindi mi?

Sevilay Yılman'dan olay yaratacak yerel seçim anketi sonucu iddiası! Anket sonuçlarından Muharrem İnce'nin ismi silindi mi?

Ünlü onkolog Yavuz Dizdar'dan Türkiye'deki kanser teşhisleri için korkutan açıklama!

Ünlü onkolog Yavuz Dizdar'dan Türkiye'deki kanser teşhisleri için korkutan açıklama!

MHP'den istifa eden Burhanettin Kocamaz İYİ Parti'ye geçti!

MHP'den istifa eden Burhanettin Kocamaz İYİ Parti'ye geçti!

iPhone müjdesi! Büyük indirim geldi

iPhone müjdesi! Büyük indirim geldi

Yasak Elma'da Alihan ve Ender evlendi! Yasak Elma 26. yeni bölüm fragmanı izle!

Yasak Elma'da Alihan ve Ender evlendi! Yasak Elma 26. yeni bölüm fragmanı izle!

Motorine 8 kuruşluk indirim geliyor! Bu geceden itibaren geçerli

Motorine 8 kuruşluk indirim geliyor! Bu geceden itibaren geçerli

Okuyucu Yorumları 3 yorum
Adam çok iyi para alıyor la 8000 dolar şöyle kaba bir hesap ile 40 bin tl civarı dizi oyuncusu almıyor bu parayı
sahip çıkıp görmediğin oğlun cihangirin hakkını yanına koymasın ALLAH
tamamen palavra
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Nusret köyüne gitti! Paçaları sıvayıp dereye girdi!

Köyüne gitti! Paçaları sıvayıp...

Kaya Çilingiroğlu'ndan minik Zehra paylaşımı

Kaya Çilingiroğlu'ndan minik Zehra paylaşımı

Ebru Gündeş'e şok suçlama! Reza Zarrab gibi o da ülkeyi sattı

Ebru Gündeş'e şok suçlama! Reza Zarrab gibi o da ülkeyi sattı

Demet Akalın ve Mehmet Baştürk atıştı!

Vokallik teklifini kabul etmedi! Demet çok kızdı

Yonca Evcimik hayatta en çok istediği şeyi Kenya'da yaptı

Yonca Evcimik hayatta en çok istediği şeyi Kenya'da yaptı

Merve Taşkın şimdi de tuvaletten paylaştı

Bakirelik itirafından sonra şimdi de klozetten paylaştı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.