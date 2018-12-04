Tolga Karel iflas etti artık tır şoförü...

Yaprak Dökümü dizisiyle akıllara kazınan Tolga Karel Amerika'ya yerleşmişti. Karel kurduğu işi batırdı, eşinin annesinin evine yerleşti. Sağlık turizm işine giren Karel'in işleri umduğu gibi gitmedi.
Ünlü oyuncu iflas edince tır şoförlüğü yapmaya başladı.
Karel ekonomik olarak zorluklar yaşamaya başlayınca; kursa yazıldı ve tır şöforlüğü yapmaya başladı. Karel aylık maaş olarak da 8 bin dolar alıyor.
Oyuncu Tolga Karel, oğlu Cihangir’in annesi Günay Musayeva ile boşandıktan sonra Sarah Scott ile evlenerek Amerika’ya yerleşmişti.
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