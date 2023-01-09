MAGAZİN

  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. Tolga Karel’in eski eşi Günay Musayeva'dan sütyensiz poz! Takipçilerini büyüledi

Tolga Karel’in eski eşi Günay Musayeva'dan sütyensiz poz! Takipçilerini büyüledi

09.01.2023 08:43 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Yaprak Dökümü’nde hayat verdiği Oğuz karakteri ile hafızalara kazınan Tolga Karel’in eski eşi model Günay Musayeva’nın kumsaldan paylaştığı seksi fotoğrafına beğeni yağdı.

Tolga Karel’in eski eşi Günay Musayeva'dan sütyensiz poz! Takipçilerini büyüledi

Azeri asıllı model Günay Musayeva gündemde olmaya devam ediyor. Sosyal medya paylaşımları ile sık sık gündeme gelen 36 yaşındaki Günay Musayeva’nın son paylaşımı olay oldu.

günayyy

Yaprak Dökümü’nün Oğuz’u Tolga Karel ile 2011- 2015 yılları arasında evli olan Musayeva dekolteli kıyafeti ile bir fotoğrafını paylaştı.

günau

Azeri asıllı modelin derin sırt ve göğüs dekolteli fotoğrafı takipçileri tarafından çok beğenildi.

günay2

Ünlü model düzgün fiziğiyle dikkat çekti.

gg

Azeri asıllı model Günay Musayeva, 'Yaprak Dökümü' dizisinde canlandırdığı 'Oğuz' karakteriyle şöhreti yakalayan Tolga Karel ile 2011-2015 yılları arasında evli kalmış ve bu birliktelikten Cihangir adında bir oğlu dünyaya gelmişti.

günayson

Günay Musayeva "Eski eşiniz Tolga Karel ile görüşüyor musunuz? Nafaka yatıyor mu?" şeklindeki sorusuna "Aradan 10 yıl geçmiş. Kendisiyle görüşmüyorum. Ne nafakası, onu geçtim. Çocuğunu bile aramıyor. Onun vereceği paraya da ihtiyacımız yok! Herkes kendi yolunda" cevabını vermişti.


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Eurovision'un zirvesinde! En çok izlenen ikinci performansEurovision'un zirvesinde! En çok izlenen ikinci performans
Ekşi Sözlük Zeynep Bastık'ın külodunu konuşuyor! Ekşi Sözlük Zeynep Bastık'ın külodunu konuşuyor!
Onu bir de şimdi görün! Değişimi olayOnu bir de şimdi görün! Değişimi olay
Anahtar Kelimeler:
Günay Musayeva Model yaşında karakteri

En Çok Okunan Haberler

Ekşi Sözlük Zeynep Bastık'ın külodunu konuşuyor!

Ekşi Sözlük Zeynep Bastık'ın külodunu konuşuyor!

Canlı yayında Jorge Jesus'a esti gürledi!

Canlı yayında Jorge Jesus'a esti gürledi!

2023'ün ilk Kabine Toplantısı! Gözler Erdoğan'da olacak

2023'ün ilk Kabine Toplantısı! Gözler Erdoğan'da olacak

Afra Saraçoğlu'ndan Fenerbahçe maçının ardından duygusal paylaşım!

Afra Saraçoğlu'ndan Fenerbahçe maçının ardından duygusal paylaşım!

Bayram ikramiyeleri için 2 bin 860 TL iddiası...

Bayram ikramiyeleri için 2 bin 860 TL iddiası...

Derbi yorumu gündem oldu! "10 yılda bir..."

Derbi yorumu gündem oldu! "10 yılda bir..."

İlginizi Çekebilir

Camdaki Kız'a veda eder etmez bakın hangi diziyle anlaştı

Camdaki Kız'a veda eder etmez bakın hangi diziyle anlaştı

Lana Rhoades: ''Seks sahnelerinde boğulup bayılanlar oldu!''

Lana Rhoades: ''Seks sahnelerinde boğulup bayılanlar oldu!''

Herkes bu akımı konuşuyor, çıkan sonuçlara hayran kalıyor! Sosyal medya kullanıcısıysanız...

Herkes bu akımı konuşuyor, çıkan sonuçlara hayran kalıyor! Sosyal medya kullanıcısıysanız...

Dekolteler, kalça dansları ve dahası... 2022 yılında en çok onları konuştuk

Dekolteler, kalça dansları ve dahası... 2022 yılında en çok onları konuştuk

Umre pozunda o detayı görenler şaştı kaldı! "Yaş 40'ı geçti..."

Umre pozunda o detayı görenler şaştı kaldı! "Yaş 40'ı geçti..."

Akıma dönüşen o fotoğrafları yapmak çok kolay

Akıma dönüşen o fotoğrafları yapmak çok kolay

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.