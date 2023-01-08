Tolga Karel’in eski eşi Günay Musayeva derin sırt ve göğüs dekoltesiyle büyüledi

Azeri asıllı model Günay Musayeva gündemde olmaya devam ediyor. Sosyal medya paylaşımları ile sık sık gündeme gelen 36 yaşındaki Günay Musayeva’nın son paylaşımı olay oldu.

Yaprak Dökümü’nün Oğuz’u Tolga Karel ile 2011- 2015 yılları arasında evli olan Musayeva dekolteli kıyafeti ile bir fotoğrafını paylaştı.

Azeri asıllı modelin derin sırt ve göğüs dekolteli fotoğrafı takipçileri tarafından çok beğenildi.

Ünlü model düzgün fiziğiyle dikkat çekti.

Azeri asıllı model Günay Musayeva, 'Yaprak Dökümü' dizisinde canlandırdığı 'Oğuz' karakteriyle şöhreti yakalayan Tolga Karel ile 2011-2015 yılları arasında evli kalmış ve bu birliktelikten Cihangir adında bir oğlu dünyaya gelmişti.

Günay Musayeva "Eski eşiniz Tolga Karel ile görüşüyor musunuz? Nafaka yatıyor mu?" şeklindeki sorusuna "Aradan 10 yıl geçmiş. Kendisiyle görüşmüyorum. Ne nafakası, onu geçtim. Çocuğunu bile aramıyor. Onun vereceği paraya da ihtiyacımız yok! Herkes kendi yolunda" cevabını vermişti.



