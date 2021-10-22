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Tolga Mendi ile ilgili şok bilgi! Gerçeği yıllar sonra itiraf etmiş!

22.10.2021 16:00 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Herkesin geçmişten gelen kimsenin bilmediği küçük sırları vardır. Tolga Mendi'ninki ise kilosu ve lakabı… Yıllar önce katıldığı bir programda lakabıyla ilgili gerçekleri anlattı.

Tolga Mendi ile ilgili şok bilgi! Gerçeği yıllar sonra itiraf etmiş!

Tolga Mendi son dönemin başarılı jönlerinden. İlk olarak 2015 yılında Acı Aşk dizisinde kamera karşısına geçen Mendi, esas çıkışını 2017 yılında Yeni Gelin dizisi ile gerçekleştirdi. Yeni Gelin dizisinde Jessica May ile başrolü paylaşan Tolga Mendi, Hazar Bozok karakterine hayat verdi. Bir ara 12. bölümüyle final yapan Sol Yanım isimli dizide Özge Yağız ile başrolleri paylaştı.

Tolga Mendi geçtiğimiz yıllarda Yeni Gelin dizisi devam ederken katıldığı bir şov programında hakkında bilinmeyenleri anlattı. Soyadı yüzünden küçükken bazı sıkıntılar yaşadığını belirten oyuncu, “Soyadım eski fes şapka anlamına geliyor. Çocukken bu konuda çok sıkıntı yaşadım. Mendi diyordum, mendil anlıyorlardı.” dedi.

Tolga Mendi ile ilgili şok bilgi! Gerçeği yıllar sonra itiraf etmiş!

Ayrıca çok iyi yemek yaptığını belirten Mendi, annesiyle aynı malzemeleri kullanarak yemek yapmalarına rağmen aile üyelerinin kendi yemeğini daha çok beğendiğini söylemişti.

O dönemde üniversitede okuyan oyuncu, “Eskiden arkadaşlarım bana Panda derlerdi. Çok kiloluydum çünkü. Lise son sınıftayken, üniversite sınavına hazırlanırken 98 kiloydum” ifadelerini kullandı.

TOLGA MENDİ NASIL KİLO VERDİ?

Konuşmasının devamında ise lise sondayken nasıl kilo verdiğini şu sözlerle anlattı: “Üniversite sınavına gireceğim dönem kafayı takmıştım, ya eczacı ya da inşaat mühendisi olacaktım. 2 sene üniversite sınavına hazırlandım. O zaman tek sosyal aktivitem yemek yemekti. En son bir baktım 98 kilo olmuşum. LYS’ye girdim çıktım, spora başladım. Ve yaklaşık 9 ay sonra six pack’leri olan değişik bir adam oldum. 79 kiloya düştüm ama kaslıydım tabii.”

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Tolga Mendi
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