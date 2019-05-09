Tolga Öcal, “İçtenlikle bir kez daha özür dilerim”

Marmaris’te düzenlenen yüzme şampiyonasında kendi kategorisinde birinciliğe giden 13 yaşındaki Seyfi Diker’e omuz attığı iddia edilen eski milli yüzücü Tolga Öcal, konuyla ilgili açıklama yaptı. Öcal, “Zamanı geriye alıp bu olayı ne yaşamayı, ne de yaşatmayı isterdim. Kasti olarak hiçbir sebeple spor ve sporcuyu konu alacak olumsuz bir düşünce ve hareket içinde olmam beklenemez. Tüm kamuoyundan içtenlikle bir kez daha özür dilerim” dedi.

Marmaris’te düzenlenen Uluslararası Aquamasters Yüzme Yarışması finalinde kendi kategorisinde birinciliğe giden 13 yaşındaki Seyfi Diker’e omuz attığı iddia edilen eski milli yüzücü Tolga Öcal (40) konuyla ilgili yazılı açıklama yaptı. Yaşanan olaya ilişkin yazılı açıklama yapan Öcal, bir kez daha özür diledi.

“Talihsiz bir olayın içinde yer aldım”

Olaya ilişkin yaptığı yazılı açıklamada uzun yıllardır spor sektörünün içerisinde yer aldığını ifade eden eski milli yüzücü Tolga Öcal, “Sporcu, yönetici ve antrenör kimliklerimle 1985 yılından bu yana yüzme sporunun içinde yer alıyorum. Bu süre içerisinde onlarca kez ülkemi uluslararası yüzme yarışlarında gururla temsil ettim. Uluslararası Marmaris Aquamasters yüzme yarışlarında “Küçükler ve Gençler” kategorisini oluşturan ve teşvik eden yöneticilerinden de biri oldum. Buna ek olarak halen çeşitli yaş gruplarında öğrencilerimi yetiştirmek üzere yüzme antrenörlüğü yapmaktayım. Sporu hayatının eksenine almış ve başarılı sporcular yetiştirme hedefinde olan bir antrenör olarak, sporda başarının sadece sportif çalışma ile değil azim ve erdemler bütünlüğü ile yakalanabileceğinin bilincinde bir insanım. Son birkaç gündür spor camiasını ve kamuoyunu meşgul eden Uluslararası Marmaris Aquamasters yarışlarında yaşanan talihsiz bir olayın içinde yer aldım” dedi.