Tolga Ünlü yeniden Akhisarspor'da

Kulüpten yapılan açıklamada, 29 yaşındaki Tolga Ünlü ile 2 yıllık sözleşme imzalandığı belirtildi.

Almanya'da Aschaffenburg takımında profesyonel futbol hayatına başlayan savunma oyuncusu, daha önce Türkiye'de Konyaspor, Akhisarspor ve son olarak Büyükşehir Belediye Erzurumspor'da forma giydi.

Tolga Ünlü, kariyerinde Süper Lig'de 71, Spor Toto 1. Lig'de ise 78 müsabakaya çıktı.



