MAGAZİN

Tolgahan Sayışman-Almeda Abazi çifti bebekleri için paraya kıydı

MAGAZİN HABERLERİ  | 07.11.2018 09:45 | Son Güncelleme

Tolgahan Sayışman-Almeda Abazi çifti, bebeklerinin olacağını öğrendikten sonra ailelerinin oturduğu Çekmeköy’de 4 milyon 500 bin TL’ye villa aldı

Tolgahan Sayışman-Almeda Abazi çifti bebekleri için paraya kıydı

Tolgahan Sayışman-Almeda Abazi, sürpriz hamilelik haberinden sonra evlerini değiştirmeye karar verdi.

Çift, aileleri Çekmeköy’de olduğu için oradan 4 milyon 500 bin TL değerinde dört katlı villa satın aldı. İkili, Zincirlikuyu’daki dairelerinden ay sonu taşınıp, yeni yuvasına geçecek.

Mutlu çift, bahçeli ve havuzlu villanın bir katını tamamen bebeği için ayıracak.

Sayışman, taşınmanın ardından beş ay sonra doğacak oğlu için mobilya ve eşya alışverişine başlayacak. İkilinin, yeni yılla bebaber bakıcı araştıracağı konuşuluyor.

PARTNERÖnce gizlediler ama... Böyle ortaya çıktıÖnce gizlediler ama... Böyle ortaya çıktı
Çukur'un Selim’i Öner Erkan'ın sevgilisi bakın kimmiş!Çukur'un Selim’i Öner Erkan'ın sevgilisi bakın kimmiş!
Esra Sönmezer'den kostüm açıklamasıEsra Sönmezer'den kostüm açıklaması
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Tolgahan Sayışman-Almeda Abazi çifti tolgahan sayışman almeda abazi

En Çok Okunan Haberler

Ahmet Kural'ın Sıla olayındaki savcılık ifadesi ortaya çıktı! Kavganın nedenini açıkladı

Ahmet Kural'ın Sıla olayındaki savcılık ifadesi ortaya çıktı! Kavganın nedenini açıkladı

Eski CHP milletvekili Yıldıray Sapan'ı karısı bıçakladı!

Eski CHP milletvekili Yıldıray Sapan'ı karısı bıçakladı!

Kadın'da Şirin'e büyük darbe! 'Babamın sevgilisi ama kocamla yattı' Kadın dizisi 39. yeni bölüm fragmanı izle!

Kadın'da Şirin'e büyük darbe! 'Babamın sevgilisi ama kocamla yattı' Kadın dizisi 39. yeni bölüm fragmanı izle!

Baro devreye girmişti! İzmirli avukat için karar verildi

Baro devreye girmişti! İzmirli avukat için karar verildi

ABD'de seçim sona erdi! Peki sonuçlar ne oldu?

ABD'de seçim sona erdi! Peki sonuçlar ne oldu?

Fatih Terim'den Fenerbahçe, TFF, Fırat Aydınus ve Ali Koç için şok sözler!

Fatih Terim'den Fenerbahçe, TFF, Fırat Aydınus ve Ali Koç için şok sözler!

Okuyucu Yorumları 2 yorum
donarak ölen bebekler varken ülkede bunlar mutlu olacaklarını mı sanıyor
eroin satarak kazaniyor tabi
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Hatice'den popo isyanı: Kafayı bozmuşlar

Hatice'den popo isyanı: Kafayı bozmuşlar

Murat Dalkılıç Berkay'ı kızdırdı

Murat Dalkılıç Berkay'ı kızdırdı

Sıla o davayı kazandı!

Sıla o davayı kazandı!

Ashley Graham kilosunu koruyor!

Ashley Graham kilosunu koruyor!

Burcu Esmersoy fena yakalandı! Makyajsız Burcu

Burcu Esmersoy fena yakalandı! Makyajsız Burcu

Çukur'un Selim’i Öner Erkan'ın sevgilisi bakın kimmiş!

Çukur'un Selim’i Öner Erkan'ın sevgilisi bakın kimmiş!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.