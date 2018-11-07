Tolgahan Sayışman-Almeda Abazi çifti bebekleri için paraya kıydı

Tolgahan Sayışman-Almeda Abazi, sürpriz hamilelik haberinden sonra evlerini değiştirmeye karar verdi.

Çift, aileleri Çekmeköy’de olduğu için oradan 4 milyon 500 bin TL değerinde dört katlı villa satın aldı. İkili, Zincirlikuyu’daki dairelerinden ay sonu taşınıp, yeni yuvasına geçecek.

Mutlu çift, bahçeli ve havuzlu villanın bir katını tamamen bebeği için ayıracak.

Sayışman, taşınmanın ardından beş ay sonra doğacak oğlu için mobilya ve eşya alışverişine başlayacak. İkilinin, yeni yılla bebaber bakıcı araştıracağı konuşuluyor.

