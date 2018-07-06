Tolgahan Sayışman, Almeda Abazi için kesenin ağzını açtı

Oyuncu Tolgahan Sayışman, eşi Almeda Abazi’nin ayaklarını yerden kesiyor! ‘Hayat Işığı’ adlı dizide oynaması beklenen Tolgahan Sayışman eşine bir sürpriz yaptı.

2 yıl önce Los Angeles’ta evlendiği eşi için hiçbir masraftan kaçınmayan oyuncu, Almeda Abazi’ye son model sıfır kilometre bir cip hediye etti.

2016 yılında sevgilisine 170 bin TL değerinde Mercedes otomobil hediye eden Tolgahan Sayışman, bu kez Range Rover Velar marka araç satın aldı.

914 BİN TL'Yİ GÖZDEN ÇIKARDI

Tolgahan Sayışman bu sürprizi için 914 bin TL’yi gözden çıkardı. 10 hafta önce bizzat konfigüre edip, sipariş ettiği aracı geçen hafta içinde teslim alan Tolgahan Sayışman, bu jestiyle eşini mutlu etti.

