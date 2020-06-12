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  4. Tolgahan Sayışman'ın bakım günü! Kuaförü Adem Terzi'yle görüntülendi

Tolgahan Sayışman'ın bakım günü! Kuaförü Adem Terzi'yle görüntülendi

GÜNCEL HABERLERİ  | 12.06.2020 19:09 | Son Güncelleme

Yakışıklı oyuncu Tolgahan Sayışman, önceki gün Etiler'de kuaförü Adem Terzi'yle beraber görüntülendi. Sayışman'ın maskesi de dikkat çekti.

Tolgahan Sayışman'ın bakım günü! Kuaförü Adem Terzi'yle görüntülendi

Yakışıklı oyuncu Tolgahan Sayışman, Etiler'de kuaförü Adem Terzi'yle beraber görüntülendi.

MASKESİ DİKKAT ÇEKTİ

Yakışıklı oyuncunun maskesi de dikkat çekti.

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