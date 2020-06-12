Tolgahan Sayışman'ın bakım günü! Kuaförü Adem Terzi'yle görüntülendi

Yak\u0131\u015f\u0131kl\u0131 oyuncu Tolgahan Say\u0131\u015fman, Etiler'de kuaf\u00f6r\u00fc Adem Terzi'yle beraber g\u00f6r\u00fcnt\u00fclendi.\nMASKES\u0130 D\u0130KKAT \u00c7EKT\u0130\nYak\u0131\u015f\u0131kl\u0131 oyuncunun maskesi de dikkat \u00e7ekti.G\u00dcN\u00dcN \u00d6NEML\u0130 HABERLER\u0130S\u0131cakl\u0131k koronavir\u00fcs\u00fc etkiliyor mu? Prof. Dr. Mehmet Ceyhan a\u00e7\u0131klad\u0131Mucize Doktor dizisinde fla\u015f ayr\u0131l\u0131k! O isim veda ediyor
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