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Tolgshow sezon finalini Doğa Rutkay ile yaptı

MAGAZİN HABERLERİ  | 09.04.2018 10:55 | Son Güncelleme

Tolgshow dün akşam sezon finali yaptı. Tolga Çevik yine herkesi kahkahaya boğdu. Tolgshow'un sezon finalindeki bölüm konuğu Doğa Rutkay oldu.

Tolgshow sezon finalini Doğa Rutkay ile yaptı

Tolga Çevik’in sevilen programı TOLGSHOW’a bu hafta ünlü oyuncu ve sunucu Doğa Rutkay konuk oldu. Beş aylık hamile olan Doğa Rutkay ile Tolga Çevik arasındaki hamilelik sohbeti izleyiciye eğlenceli anlar yaşattı.

İkiz bebeklerini kucağına almayan hazırlanan Doğa Rutkay’a “Anne olmaya hazır mısın” sorusunu yönelten Tolga Çevik, “8 ayda toparlarım” yanıtını alınca Rutkay’a önümüzdeki beş yılda yaşayacaklarını esprili bir dille anlatarak salonu kahkaha boğdu.

SAHNEDEN İNİP DOĞA RUTKAY'IN EŞİNİ ÖPTÜ

TOLGSHOW’un ilerleyen dakikalarında Doğa Rutkay ruh hali fazlasıyla gelgitli ve dırdırcı hamile kadını, Tolga Çevik ise onun, doktor muayenesinde yanında olan çaresiz eşini canlandırdı. Seyirciler arasında bulunan gerçek bir doktorun sahneye alındığı bu anlarda, Doğa Rutkay’ın oyunu izleyen eşi Kerimcan Kamal’ın yanına giden Tolga Çevik, “Sen bunları mı yaşıyorsun” dediği Kamal’ın alnından öpünce, alkış yağmuruna tutuldu.

TOLGSHOW’u hiç kaçırmadığını ve kendisine terapi gibi geldiğini söyleyen Doğa Rutkay, ikinci perdede seyirciler arasına oturarak oyunu, eşi Kerimcan Kamal’la birlikte izledi.

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Anahtar Kelimeler:
doğa rutkay tolga çevik tolgashow

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