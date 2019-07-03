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"Tolkien" 5 Temmuz'da vizyona girecek

GÜNCEL HABERLERİ  | 03.07.2019 14:32 | Son Güncelleme

"Yüzüklerin Efendisi" serisi ile üne kavuşan yazar J. R. R. Tolkien'in hayatını konu alan filmde Nicholas Hoult, Lily Collins ve Pam Ferris rol alıyor

İSTANBUL (AA) - Yönetmenliğini Dome Karukoski'nin üstlendiği "Tolkien" adlı film 5 Temmuz'da sinemaseverlerle buluşacak.

Film, "Lord of The Rings" (Yüzüklerin Efendisi) serisi ve "The Hobbit" gibi ünlü eserleriyle tanınan J. R. R. Tolkien'in hayatını konu ediniyor.

Basın gösterimi Kanyon AVM'de yapılan film, yazarın ilk gençlik yılları, dostlukları, aşkı ve "Orta Dünya"yı şekillendirdiği döneme odaklanıyor.

Başrollerinde Nicholas Hoult, Lily Collins ve Pam Ferris'in yer aldığı film, izleyenleri yazarın hayal dünyasını şekillendiren yolculuğa çıkarmaya hazırlanıyor.

Filmin senaryosu David Gleeson ve Stephen Beresford tarafından kaleme alınırken, müziklerinde ise Thomas Newman imzası bulunuyor.

İngiltere yapımı filmin konusu özetle şöyle:

"Çocuk yaşta babasını kaybeden Tolkien, annesi ve erkek kardeşi ile Güney Afrika'dan İngiltere'ye göç etmek zorunda kalır. Gittiği bu yabancı ülkede fakir bir yetim olan Tolkien, yetenekleri ve zekasıyla kendini bu durumdan sıyırır ve kimsenin düşünemeyeceği diller, mitolojik bir evren ve ilginç yaratıklar meydana getirir. Birmingham'da gittiği prestijli bir okulda edindiği arkadaşlarının desteğiyle hayatı değişen Tolkien, savaşın baskın olduğu yıllarda bu topluluk ve peşinden gittiği aşkı sayesinde zor zamanları atlatarak birçok etkileyici eseri kaleme alır."

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film J.R.R. Tolkien Lord of the Rings sinema The Hobbit Tolkien Yüzüklerin Efendisi

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