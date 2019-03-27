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"Tolkien" filminden yeni fragman

GÜNCEL HABERLERİ  | 27.03.2019 12:46 | Son Güncelleme

Yüzüklerin Efendisi serisi ile dünyaca üne kavuşan yazar J.R.R. Tolkien'in hayatını konu alan "Tolkien" filminin yeni fragman ve posteri yayınlandı

İSTANBUL (AA) - Fantastik edebiyat yazarı J.R.R. Tolkien'in hayatını konu edinen "Tolkien" filminin yeni fragman ve posteri yayınlandı.

Film, "Lord of The Rings" (Yüzüklerin Efendisi) serisi ve "The Hobbit" gibi ünlü eserleriyle tanınan yazarın ilk gençlik yılları, dostlukları, aşkı ve "Orta Dünya"yı şekillendirdiği döneme odaklanıyor.

Yönetmenliğini Dome Karukoski'nin üstlendiği film, izleyenleri yazarın hayal dünyasını şekillendiren yolculuğa çıkarmaya hazırlanıyor.

Filmin, senaryosunda David Gleeson ve Stephen Beresford, müziklerinde ise Thomas Newman imzası bulunuyor.

Nicholas Hoult, Lily Collins ve Pam Ferris'in oyuncu kadrosunda yer aldığı "Tolkien", 5 Temmuz'da vizyona girecek.

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