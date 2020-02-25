Tolu: Adil bir karar verileceğine inanmıyorum

Mahkeme davayı 14 Temmuz tarihine erteledi.Alman gazeteci ve çevirmen Meşale Tolu'nun "terör örgütü üyeliği" ve "terör örgütü propagandası yapmak" suçlamalarıyla 27 kişiyle birlikte yargılandığı davanın 11’inci duruşması bugün İstanbul 29. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görüldü. Mahkeme esas hakkındaki mütalaanın hazırlanması için dosyanın iddia makamına gönderilmesine karar vererek davayı 14 Temmuz tarihine erteledi.

Meşale Tolu ve eşi Suat Çorlu duruşmaya katılmak için İstanbul'a gitmedi. Tolu duruşma öncesinde yaptığı açıklamada "Bunun bir değeri olduğuna inanmıyoruz. Duruşmalar zaten sürekli olarak erteleniyor" diye konuştu. Tolu mahkemenin sanıklarla bir oyun oynadığını belirtti. Alman Yeşiller partisinden Margit Stumpp, Almanya Başkonsolosluğu temsilcileri ve Sınır Tanımayan Gazeteciler Almanya şubesinden bazı isimler duruşmayı dava salonunda izledi.

Sınır Tanımayan Gazeteciler (RSF) Almanya da davayı takip etti. RSF Almanya Temsilcisi Christian Mihr de RSF'in duruşmayı İstanbul'da izlediğini paylaştı.